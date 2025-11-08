L’Umbria saluta Beppe Vessicchio, maestro di musica, era stato ad Assisi

Cordoglio per la morte del direttore d’orchestra napoletano

È morto a Roma all’età di 69 anni il Maestro Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra, volto noto della musica italiana, è deceduto a causa di una polmonite interstiziale rapidamente degenerata. Il decesso è avvenuto oggi, 8 novembre, all’ospedale San Camillo, dove era ricoverato da alcuni giorni. La struttura sanitaria ha diffuso un bollettino ufficiale che ha confermato la causa della morte.

La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo della musica e tra le comunità che negli anni avevano accolto Vessicchio come ospite e collaboratore. Tra queste, l’Umbria, regione alla quale il Maestro era particolarmente legato per i numerosi progetti artistici che vi aveva seguito.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso a nome della Giunta regionale il cordoglio della comunità umbra, ricordando la figura di Vessicchio come “interprete autentico della musica italiana, capace di unire rigore e leggerezza, educando e ispirando con il suo linguaggio universale”. Proietti ha ricordato come il Maestro avesse avuto un rapporto speciale con la regione, partecipando in più occasioni a manifestazioni di rilievo.

Vessicchio aveva presieduto la giuria artistica del festival ProSceniUm di Assisi, manifestazione dedicata alla canzone d’autore, e aveva ricoperto il ruolo di direttore artistico di Musica per i Borghi a Marsciano, contribuendo a promuovere la valorizzazione dei borghi umbri attraverso la musica. In ogni occasione, aveva espresso grande affetto per la terra umbra, elogiandone la profondità culturale e la sensibilità artistica.

La presidente Proietti ha rivolto un pensiero alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, sottolineando che l’Umbria conserverà il suo approccio umano e gentile alla musica come parte del proprio patrimonio di bellezza.

Anche l’associazione ProSceniUm ha annunciato che la serata prevista per oggi ad Assisi sarà dedicata alla memoria del Maestro. Gli organizzatori hanno spiegato che l’evento, inizialmente programmato come appuntamento del festival, diventerà un omaggio al suo talento e alla sua passione. “Ogni nota e ogni accordo – è stato dichiarato – saranno un segno vivo di un’amicizia e di un affetto che nemmeno la morte può spezzare”.

La scomparsa di Vessicchio priva la musica italiana di una figura che ha saputo coniugare competenza tecnica, sensibilità umana e spirito divulgativo, avvicinando il grande pubblico all’arte dell’ascolto e alla cultura dell’armonia.

La causa del decesso, una polmonite interstiziale, è una grave forma di infiammazione che colpisce il tessuto connettivo dei polmoni, situato tra gli alveoli, i piccoli sacchi dove avviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. L’infiammazione compromette progressivamente la capacità respiratoria, riducendo l’ossigenazione del sangue e provocando difficoltà respiratorie, tosse secca e febbre.

La malattia, nelle sue forme più acute, può evolvere rapidamente, rendendo complesso il trattamento. È questa la condizione che, secondo quanto riferito dai medici del San Camillo, ha causato la morte del Maestro, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama musicale italiano e nella memoria di chi lo ha conosciuto per la sua eleganza e la sua gentilezza.