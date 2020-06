Lunedì 15 giugno ripartono ad Assisi i primi centri estivi

Lunedì 15 giugno ripartono ad Assisi i primi centri estivi. Sono 9 i progetti a oggi arrivati in Comune ai quali si aggiungeranno quelli delle parrocchie in via di definizione.

In particolare, lunedì partiranno i seguenti campus:

4U EVENTS FOR KIDS, presso il 3T Tennis Accademy, rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni; I LOVE SUMMER CAMPUS, presso la Proloco di Rivotorto e la Scuola dell’Infanzia “Fratello Sole”, per i bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni; CAMPUS ESTIVO BAILA COMMIGO, presso Torrenova Country House, per i bambini dai 3 ai 13 anni; FATTORIA DIDATTICA IL PODERE, presso l’Agriturismo Il Podere, riservato ai bambini dai 5 ai 13 anni; AIS SUMMER SCHOOL, presso Assisi International School, per i bambini dai 3 agli 11 anni; SUMMER CAMP, presso la Proloco di Viole, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni.

“Il lavoro svolto dagli uffici comunali (scuola, sociale e servizi operativi) – afferma l’assessore Veronica Cavallucci – in sinergia con le istituzioni scolastiche, l’Usl Umbria1 e gli organizzatori dei campus, ha permesso la riapertura dei centri estivi a partire da lunedì 15 giugno, in linea con quanto stabilito dall’ordinanza regionale. Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la ripartenza, quest’anno i centri estivi sono più che mai indispensabili per famiglie e bambini, in un contesto caratterizzato da innumerevoli prescrizioni a causa del Covid–19. Comunicheremo periodicamente quali saranno gli altri campus che prenderanno il via nel territorio comunale sia in questo mese che a luglio”.