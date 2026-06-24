Minacce all’ex compagna davanti ai figli, denunciato 42enne

Intervento della Polizia a Santa Maria degli Angeli dopo lite

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia al termine di un intervento effettuato a Santa Maria degli Angeli, nel territorio comunale di Assisi. L’attività degli agenti è scattata dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una donna che ha segnalato una situazione di forte tensione con l’ex compagno.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, la segnalazione riguardava l’impossibilità della donna di far scendere l’uomo dalla propria autovettura. Durante l’episodio, avvenuto in presenza dei figli minorenni della coppia, l’ex compagno avrebbe continuato ad assumere atteggiamenti aggressivi e a rivolgerle frasi offensive.

Una volta raggiunto il luogo indicato, gli agenti hanno individuato il veicolo fermo lungo la strada e hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti. La donna ha spiegato che i due si trovavano insieme per questioni legate alla gestione dei figli quando, nel corso dell’incontro, sarebbe nata una discussione motivata da ragioni di gelosia.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando al racconto della vittima, l’uomo avrebbe iniziato a insultarla e minacciarla verbalmente. Nonostante le ripetute richieste di lasciare l’automobile, il 42enne avrebbe rifiutato di allontanarsi, inducendo la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Nel corso degli accertamenti, la vittima ha inoltre riferito agli agenti che gli episodi contestati non rappresenterebbero un fatto isolato. La donna ha infatti raccontato di essere stata più volte destinataria di comportamenti intimidatori e vessatori nel tempo. Tra le condotte segnalate figurano minacce, offese, atteggiamenti persecutori e, in alcune circostanze, anche aggressioni fisiche.

Le dichiarazioni raccolte dagli operatori hanno consentito di delineare un quadro caratterizzato da presunti comportamenti ripetuti e riconducibili a una situazione di conflittualità protratta nel tempo.

Al termine delle verifiche e delle attività previste dalla normativa, la Polizia di Stato ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, procedendo al deferimento del 42enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, fenomeni che continuano a richiedere particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni, soprattutto quando coinvolgono nuclei familiari con la presenza di minori.