Morto il giornalista Gino Bulla, 90 anni, grande protagonista della vita culturale

L’amministrazione comunale di Assisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Bulla, 90 anni, grande protagonista della vita culturale e accademica della città. Giornalista pubblicista, scrittore, fotografo, direttore delle riviste “Rocca” della Pro Civitate Christiana e “Subasio” dell’Accademia Properziana, innamorato di Assisi che aveva scelto come luogo di adozione quando venne via nel 1963 dalla Sardegna.

Laureato in giurisprudenza, bancario e sportivo, decise di trasferirsi ad Assisi giovanissimo per impegnarsi nella Pro Civitate e lì compiere una straordinaria esperienza a contatto con personalità illustri come Pasolini, padre Balducci, don Giovanni Rossi, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri.

“Sicuri di interpretare i sentimenti dei nostri cittadini, siamo tutti addolorati per la morte di Gino Bulla – afferma il sindaco Stefania Proietti – e da oggi più poveri perché ci mancheranno il suo acume, la sua intelligenza, il suo impegno per la città. Siamo vicini ai familiari in questo tristissimo momento e di sicuro non ci dimenticheremo di Gino e della sua preziosissima e poliedrica attività creativa che ci ha donato”.