Morto il professor Giovanni Zavarella, figura culturale angelana nota

Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e la città tutta piangono la scomparsa del professor Giovanni Zavarella, figura culturale angelana nota per il suo impegno nei campi della cultura, dell’arte, della solidarietà e nelle attività letterarie, sociali e del volontariato a favore della città di Assisi e particolarmente attivo nella promozione del territorio in modo encomiabile per la sua Santa Maria degli Angeli. Nel 2018 su richiesta di tutte le associazioni angelane gli è stata conferita l’onorificenza di cittadino benemerito di Assisi, titolo che ha portato con onore nelle innumerevoli attività culturali in cui è stato coinvolto dal Comune di Assisi e dalle associazioni. Era membro della commissione toponomastica nonché persona di fiducia dell’amministrazione comunale negli studi e approfondimenti relativi in particolare a Santa Maria degli Angeli. Era persona con la quale in particolare il sindaco si interfacciava per le decisioni da prendere in merito ad attività culturali e sociali di Santa Maria degli Angeli. L’amministrazione comunale e il sindaco vogliono ricordare la capacità del professor Zavarella di creare relazioni, anche con realtà istituzionali di altre regioni, e la visione profetica di questo studioso che era stato capace di pensare alle priori donne di Sant’Antonio molto prima della loro istituzione. L’amministrazione comunale si stringe con affetto alla figlia, ai nipoti e a tutti coloro che hanno amato questo grande personaggio il cui ricordo rimarrà imperituro nella memoria di Assisi e di Santa Maria degli Angeli.