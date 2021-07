Nata la lista “Marco Cosimetti sindaco”: la componente civica della coalizione

“Questa lista sarà il valore aggiunto della nostra squadra”

Si chiama “Marco Cosimetti sindaco” la lista che vede riunita la componente civica della coalizione che sostiene la sua candidatura in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. “Il nostro è un progetto fatto di persone di diversa estrazione politica, culturale e professionale, la maggior parte dei quali non hanno mai fatto politica attiva o non si riconoscono nei partiti tradizionali”, spiega Marco Cosimetti.

“A loro, oltre a un’amicizia personale, mi unisce la grande motivazione che spinge i nostri candidati a mettersi a servizio della comunità, al di là delle ideologie e dei partiti, con la sensibilità di cittadini che sono nati, lavorano e vivono nel nostro territorio. Uno spirito di servizio che è fatto di pragmatismo e concretezza, la stessa disposizione d’animo che mi ha spinto ad accettare il ruolo di candidato sindaco di una coalizione ampia, a cui stiamo lavorando per farla crescere ancora. In questo senso la componente civica rappresentata dalla mia lista costituisce un valore aggiunto in tema di trasversalità, rinnovamento e capillarità della presenza territoriale che sarà fondamentale per tutta la squadra, oltre che un importante contributo in termini tecnici, viste le professionalità di chi ne farà parte”, ribadisce il candidato sindaco.

Cosimetti ha presentato anche il simbolo che sarà sulla scheda elettorale. “Il lavoro e il contributo di tutti i nostri candidati è stato prezioso anche per stilare il programma di coalizione, che presenteremo presto in maniera ufficiale, alla presenza di tutte le liste, quando lo avremo ulteriormente arricchito con le necessità e le richieste che giornalmente riceviamo dai cittadini di Assisi e di tutte le frazioni. Ascolto, condivisione, capacità di fare sintesi e squadra, come ho sempre detto, saranno le caratteristiche distintive della nostra amministrazione”, ha concluso Cosimetti.

Al momento, quindi, sono già cinque le liste che compongono la coalizione di Cosimetti: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo e Marco Cosimetti sindaco, ma a breve la coalizione potrebbe allargarsi con l’ingresso di nuove liste.