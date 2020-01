Natale ad Assisi, ultimo weekend in attesa della Befana

Proseguono fino al 6 gennaio gli eventi del Natale ad Assisi con musica itinerante e in filodiffusione nel centro storico, mostre e musei aperti, trenino, pista del ghiaccio, Casa di Babbo Natale, Casa dei Giochi e delle Fate e i suggestivi presepi viventi che andranno ancora in scena a San Gregorio il 5 gennaio (dalle ore 17.30 alle 19.30) e il 6 gennaio (con apertura anticipata alle 17 per il passaggio dei Re Magi), ad Armenzano (il 5 gennaio), a Petrignano il 5 gennaio (dalle ore 17.15 alle 19.30) e il 6 gennaio (alle 16.30 con arrivo dei Re Magi).

Venerdì 3 gennaio l’appuntamento clou è il Gran Concerto di inizio anno, alle ore 21 al Teatro Lyrick di Assisi, con il soprano Francesca Bruni, il contralto Elisabetta Pallucchi e il tenore Emanuele Fagotti. Coro e Orchestra Città di Assisi, dirige il maestro Padre Giuseppe Magrino.

Sabato 4 gennaio all’Orto degli Aghi di Assisi (via Porta Perlici 6) alle ore 15 “Natività assisiate in Colloquio” a cura di Giampiero Italiani: una riflessione sul valore del dono in una economia di ispirazione francescana, in vista dell’evento “Economy of Francesco”. Intervengono il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il vescovo di Assisi Domenico Sorrentino ed altri esperti (info 320 7254714).

Dalle ore 16 il centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli saranno pervasi dalla musica itinerante degli zampognari, a cura dell’Associazione Ritmi Santa Maria degli Angeli. Alle ore 17 presso il Museo della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli (Sala San Pio X) una riflessione teologica su Maria di fr. Ezio Casella dell’OFM Assisi, alle ore 18 nell’Abazia San Pietro di Assisi Concerto per l’Epifania con il Coro Cantori di Assisi, e alle ore 21 nella Basilica Inferiore di San Francesco Concerto “South Dakota State University Choir”, dirige Laura Diddle.

Domenica 5 gennaio dalle ore 10 nell’Orto degli Aghi di Assisi (via Porta Perlici 6) è “Natività assisiate dei Piccoli”, foto con Gesù bambino e proposte a sorpresa, a cura di Giampiero Italiani (Info 3207254714). Alle 18, sempre ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore (Santuario della Spoliazione) concerto per il Venerabile Carlo Acutis dell’Orchestra giovanile di Assisi, con il Gruppo vocale Tritonus.

A Santa Maria degli Angeli, invece, alle ore 18 anteprima della Befana sul ghiaccio sulla pista in piazza Garibaldi, alle ore 17 al Teatro Lyrick di Assisi “The Pozzolis Family In A-Live Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere”: il papà e la mamma più amati d’Italia, dopo aver conquistato milioni di persone con i loro video su Facebook, arrivano finalmente a teatro con uno spettacolo dissacrante, spietato, esilarante e totalmente sincero (Info 0758044359, info@teatrolyrick.com). A Capodacqua di Assisi alle ore 20 ancora visita della Befana con calza per i bambini. Alle ore 20.30 tombalata a Castelnuovo nella sala parrocchiale e a Pieve San Nicolò. A Rivotorto di Assisisi invece, nel salone della Pro Loco, serata di canto e musica con il Coro “Le allegre note”, il coro parrocchiale, la banda musicale e altri gruppi canori emergenti. Si chiude con la premiazione del concorso dei presepi bandito dalla Pro loco stessa.

Protagonista assoluta del 6 gennaio sarà la Befana che, carica di dolcetti e doni per i bambini, si calerà col parapendio dal Monte Subasio a Rivotorto (ore 14,30), dalla torre campanaria ad Assisi centro (ore 16,30), dal campanile della piazza a Castelnuovo (Ore 18) e dal cupolone della Basilica a Santa Maria degli Angeli (ore 18,30). Per informazioni dettagliate su orari e iniziative consultare il sito web www.nataleassisi.it