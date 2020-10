Nomina a Cardinale, Cardinal Gabetti a Fortunato, sono “scherzi da Papa”

“Scherzi da Papa“. Sono state queste le prime parole pronunciate dal neo Cardinale eletto Fra Mauro Gambetti a pochi minuti dall’annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco all’Angelus del 25 ottobre 2020. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”. Lo rende noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi padre Enzo Fortunato