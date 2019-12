Orto degli Aghi, un piccolo concerto nel Presepio

Le note della violinista Solveig Cornelia Thorwart di origine tedesca e da tre anni residente in Assisi, accompagneranno alcuni passaggi della quarta edizione della Natività Assisiate. Il piccolo concerto di San Silvestro vuole essere un augurio di buon auspicio per il nuovo anno. Mentre sabato 28 dicembre alle ore 14.30 avvierà la tradizionale passeggiata tra giardini, vicoli e sagrati per festeggiare “la festa delle feste” nei luoghi di Francesco e Chiara.

Infine sabato, 4 gennaio alle ore 15.00 all’Orto degli Aghi, via porta Perlici 6, aprirà la prima parte del colloquio dal titolo “Il valore del dono in una economia di ispirazione francescana.” La riflessione successivamente si sposterà presso il Chiostro del museo della Cattedrale in cui interverranno: Stefania Proietti, Sindaco di Assisi; Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi e interessanti testimonianze.