Parcheggio di Porta Nuova è di fondamentale importanza per il turismo

I sottoscritti consiglieri comunali Giorgio Bartolini e Emilio Fioroni, premesso: che il parcheggio di Porta Nuova è di fondamentale importanza per il turismo della città di Assisi, in modo particolare per coloro che provengono in autobus. Si constata che il parcheggio senza scala mobile non ha ragione di esistere per il disagio che avrebbero migliaia e migliaia di visitatori per lo più anziani.

Ci si chiede allora perché l’amministrazione è giunta alla determinazione di chiudere la scala mobile senza prevedere in tempo utile, come imporrebbero il buon senso e la gestione oculata della cosa pubblica, la sostituzione dell’impianto onde evitare le conseguenze negative sul piano economico soprattutto per le numerose attività di via Borgo Aretino, Piazza Santa Chiara, via Corso Mazzini, piazza del Comune. I turisti che vengono ad Assisi pagano giustamente il pedaggio, ma pretendono che almeno siano a loro forniti i servizi indispensabili.

Ci si riempie sempre la bocca di “Assisi”, ma è opportuno che l’amministrazione si ricordi che i servizi più banali vanno garantiti. Si chiede dunque se l’amministrazione abbia pensato di sostituire immediatamente la scala mobile con un nuovo impianto senza dover andare alle calende greche e nel frattempo quale soluzione abbia adottato per limitare i danni e i disagi. Si chiede altresì di conoscere i tempi degli interventi, se previsti. Assisi 22 gennaio 2020 Giorgio Bartolini Emidio Fioroni