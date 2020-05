Ponte dei Galli, sì ai lavori Stanziati 4 milioni di euro

Assisi, cominciati gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità Il sindaco Proietti: «Piano Marshall di rilancio dell’edilizia, aprono nuovi cantieri»

«Queste importanti risorse che avevamo reperito dal Governo per opere pubbliche attese da decenni in città – dice il sindaco Stefania Proietti – fanno parte del nostro ‘piano Marshall’ di rilancio dell’edilizia attraverso lavori pubblici: sono in apertura cantieri per oltre 16 milioni di euro nel territorio comunale per opere che servono alla città e che in questo momento faranno da volano anche all’economia locale».

Per quando riguarda le modifiche della viabilità, è stato disposto con ordinanza il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli con l’indicazione dell’itinerario alternativo di via Albornoz in entrata e uscita dal centro storico. L’amministrazione ha già vagliato soluzioni alternative per coloro che attualmente parcheggiano nei pressi di Porta San Giacomo: per tutta la durata dei lavori – quindi almeno fino a novembre – il parcheggio San Giacomo non sarà più a pagamento ma con sosta libera.

Le categorie autorizzate (residenti e pendolari) avranno i posti riservati nella zona limitrofa alle mura urbiche. Incaricato di effettuare i lavori è il Comune per conto della Protezione civile nazionale e in tempi rapidi, dalla notizia del contributo (autunno 2019), è stato redatto il progetto tecnico. Maurizio Baglioni