Porta Nuova, il Comitato chiede il ritorno alla delibera del 2024

Il progetto dei nuovi ascensori divide Assisi. “Servono trasparenza”

Il futuro dell’accessibilità al centro storico di Assisi è al centro di un acceso dibattito. A scatenare la discussione è il progetto per la realizzazione di nuovi ascensori a Porta Nuova, destinati a sostituire la storica scala mobile ormai fuori uso. Il Comitato cittadino per Porta Nuova ha chiesto ufficialmente all’amministrazione comunale di tornare alla delibera approvata il 20 giugno 2024. La richiesta arriva dopo le recenti interlocuzioni con il sindaco Valter Stoppini e l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Corazzi .

Un progetto radicalmente cambiato

Secondo le informazioni raccolte dal Comitato, il progetto in fase di definizione sarebbe profondamente diverso da quello originariamente approvato dalla precedente amministrazione . La delibera del giugno 2024 prevedeva la realizzazione di due ascensori da 12 persone ciascuno, collocati all’interno dell’attuale punto di sbarco della scala fissa, con l’obiettivo prioritario di mitigare l’impatto paesaggistico . L’opera era pensata come parte di un sistema integrato che prevedeva la complementarità tra i nuovi ascensori e la scala mobile.

La situazione attuale appare invece radicalmente mutata. Il progetto in fase di definizione prevedrebbe due ascensori da 30 persone ciascuno, con una capacità triplicata rispetto alla soluzione iniziale . Parallelamente, il rifacimento della scala mobile sarebbe stato escluso dal primo stralcio dell’intervento, nonostante nella delibera del 2024 rappresentasse un elemento centrale del sistema di accesso alla città .

Dubbi e interrogativi sulla nuova impostazione

Il Comitato ha sollevato numerosi interrogativi. Quali studi o valutazioni hanno portato a triplicare la capacità degli ascensori? Quali flussi di persone si intendono movimentare con un impianto di questa portata? E soprattutto, perché la scala mobile, considerata elemento essenziale, è stata esclusa dalla fase iniziale del progetto?

“Il tema non è essere favorevoli o contrari agli ascensori”, ha dichiarato il Comitato. “Il tema è quale città si vuole costruire e con quali criteri. Chiediamo che il progetto venga discusso pubblicamente, illustrato nei dettagli e confrontato con quanto previsto dalla delibera del 2024, affinché le scelte finali siano compiute nella massima trasparenza e nell’interesse generale della città” .

Un’area simbolica per la comunità

La zona di Porta Nuova rappresenta uno degli ingressi principali alla città di Assisi. Da decenni il parcheggio sottostante accoglie migliaia di turisti e pullman che ogni anno visitano la città serafica . L’attuale scala mobile, installata anni fa, è stata chiusa a luglio 2025 per motivi precauzionali, rendendo evidente la necessità di interventi strutturali per garantire l’accessibilità al centro storico .

Il Comitato ha sottolineato come l’area non sia soltanto un passaggio per i turisti, ma anche un luogo vissuto quotidianamente dai cittadini . “Porta Nuova non è solo un progetto da realizzare, ma un luogo da comprendere prima di essere trasformato”, si legge in una nota del gruppo .

La richiesta di trasparenza

Nei mesi scorsi, una delegazione del Comitato ha incontrato il sindaco e l’assessora ai Lavori Pubblici, ricevendo i primi rendering del progetto . I cittadini, tuttavia, li hanno giudicati incompleti e privi dei dettagli tecnici necessari per una valutazione approfondita. Il Comitato ha inoltre inviato una richiesta formale alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, senza ricevere risposte . Successivamente, il gruppo ha scritto anche al Ministero della Cultura, chiedendo attenzione e chiarimenti sulla vicenda .

La scelta di programmare la presentazione pubblica del progetto a Palazzo Bonacquisti ha suscitato ulteriori perplessità. Il Comitato ha lamentato l’orario serale, definito “poco consueto per un appuntamento che dovrebbe favorire la più ampia partecipazione possibile” .

La posizione del Comune

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Valter Stoppini, ha ribadito in diverse occasioni la necessità di intervenire sull’area per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità . L’intervento, che prevede un investimento significativo finanziato in parte con fondi statali e con il gettito della tassa di soggiorno, è stato condiviso con la Soprintendenza al paesaggio .

L’assessora Corazzi ha parlato di una “rimodulazione” del progetto, necessaria per mettere insieme le diverse esigenze della città. L’obiettivo rimane l’effettivo abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di ascensori, una scala normale e, in un secondo stralcio, anche una scala mobile .

Un dibattito aperto

La vicenda di Porta Nuova tocca nodi cruciali per la comunità assisana: il delicato equilibrio tra la tutela del patrimonio storico e l’adeguamento della città alle esigenze contemporanee, la trasparenza nei processi decisionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Il Comitato, nel sottolineare di non essere contrario all’abbattimento delle barriere architettoniche, chiede che ogni scelta sia condivisa e compresa dalla cittadinanza . La discussione pubblica rappresenta un passaggio essenziale per definire il futuro di una delle porte più significative del centro storico di Assisi.