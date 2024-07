Prevenire reati e furti in abitazione controlli straordinari

Ad Assisi, le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli straordinari del territorio. Questa iniziativa è stata avviata dalla Questura di Perugia e si estende a tutta la provincia. L’obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza e prevenire i reati predatori, tra cui i furti in abitazione.

Le operazioni di controllo si sono concentrate principalmente nell’area di Assisi. Le volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e della Polizia Locale, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città, le piazze delle chiese e delle basiliche e le zone più popolate della città. Questo per prevenire non solo i furti, ma anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.

Durante queste operazioni, sono stati effettuati controlli in 6 esercizi pubblici. Gli avventori sono stati identificati per verificare la possibile presenza di pregiudicati. Inoltre, sono state effettuate verifiche amministrative per assicurare il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite ad attività illecite, gli operatori hanno effettuato 10 posti di controllo e numerosi pattugliamenti nelle zone residenziali. Questi controlli sono stati utili per monitorare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Nel corso di queste attività di prevenzione, gli agenti hanno identificato 167 persone e sottoposto a verifica 87 veicoli. Queste misure rafforzano la sicurezza e contribuiscono a creare un ambiente più sicuro per i residenti di Assisi.

In conclusione, l’operazione di controllo straordinario ad Assisi è un esempio di come le forze dell’ordine stiano lavorando insieme per prevenire i reati e migliorare la sicurezza in tutta la provincia. Con l’identificazione di potenziali criminali e la verifica dei veicoli, queste misure stanno contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.