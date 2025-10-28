Quattro denunce per guida in stato di alterazione

Polizia di Assisi: alcol e droga alla guida nel mirino

La Polizia di Stato di Assisi ha denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. I controlli, condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle condotte pericolose alla guida, hanno riguardato diverse località del territorio, tra Assisi, Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli.

Il primo episodio è avvenuto nel centro storico di Bastia Umbra, dove una volante ha notato un conducente che effettuava manovre incerte con la propria utilitaria. Fermato per un controllo, l’uomo, un 58enne del posto classe 1967, ha mostrato segni evidenti di alterazione e ha reagito con toni aggressivi nei confronti degli agenti. Sottoposto al test alcolemico con il supporto della Polizia Stradale, è risultato avere un tasso di 2,55 grammi per litro, oltre cinque volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente di guida.

Sempre a Bastia Umbra, durante un servizio di pattugliamento serale, gli agenti hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo. Dopo aver fermato il veicolo, è emerso che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa.

Il conducente, un cittadino albanese di 34 anni, presentava segni di alterazione psicomotoria e, nonostante i precedenti di polizia, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare la presenza di droghe. L’uomo è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi ai test tossicologici, reato previsto dal Codice della Strada, e anche per lui è scattato il ritiro della patente.

Un terzo intervento è stato effettuato a Santa Maria degli Angeli, dove gli agenti sono intervenuti per un tamponamento tra due autovetture. Gli accertamenti hanno rivelato che il conducente responsabile del sinistro, un 58enne assisano, era in evidente stato di ebbrezza. L’etilometro ha confermato la presenza di un tasso alcolemico oltre i limiti di legge. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente è stata ritirata.

Infine, un quarto automobilista è stato denunciato dopo un incidente autonomo sulla SS75, all’altezza di uno svincolo. Si tratta di un 60enne, che ha perso il controllo della moto andando a urtare contro un palo.

Gli agenti, intervenuti con il supporto della polizia locale, hanno riscontrato un chiaro stato di ubriachezza confermato dagli accertamenti alcolemici, che hanno portato anche in questo caso al ritiro della patente e alla denuncia.

La Polizia di Stato sottolinea come i controlli alla circolazione stradale siano costanti e mirati a prevenire incidenti gravi, soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali, quando più elevato è il rischio legato alla guida in stato di alterazione. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme del Codice della Strada su tutto il territorio.