Raccolta fondi a supporto emergenza Covid 19 elenco associazioni

Un impegno collettivo a supporto dell’emergenza Covid-19 nel territorio di Assisi. L’idea di organizzare una raccolta fondi tra le associazioni e le società sportive di Petrignano aveva due prerogative iniziali: fare in modo che la donazione potesse avere un riscontro locale, che quindi sarebbe dovuta andare a supportare iniziative emergenziali legate al nostro territorio e che sarebbe dovuta partire come un’iniziativa corale, un paese intero che nonostante i problemi e le difficoltà che ognuno si ritrova ad affrontare nel quotidiano vuole dimostrare la propria solidarietà nei confronti degli operatori sanitari e di tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto più di altre in questo momento.

Il fondo “ideale” al quale abbiamo deciso di destinare questa donazione è il Fondo di Emergenza Covid-19 istituito ad hoc dal Comune di Assisi.

Ogni associazione ha partecipato nel limite delle proprie possibilità, pur non potendosi riunire se non “virtualmente”, pur dovendo per forze di causa maggiore rinunciare ad iniziative che come tutti sanno rappresentano appuntamenti vitali anche per la “sopravvivenza” delle associazioni stesse. Nonostante tutti questi impedimenti la partecipazione è stata entusiasmante e la somma di 1.950,00 euro versata questa mattina (14/04/2020) vuole essere un segnale che possa poi a sua volta portare tutti coloro che ne hanno la possibilità a fare una donazione.

Questa emergenza ci sta mettendo alla prova, tutti quanti, e l’unico modo che abbiamo per superarla èinsieme, condividendo e collaborando poiché,riprendendo le parole di Papa Francesco, “nessuno si salva da solo”.