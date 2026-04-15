Sicurezza strutturale Fonteferro, intervento urgente ad Assisi

Blitz antidroga a Roma, 13 arresti tra Magliana e clan Senese ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio […]

Clan dei Casalesi, sequestri per oltre 2 milioni a imprenditori affiliati NAPOLI (ITALPRESS) – Due distinti provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione – ed eseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, nell’ambito di tre proposte avanzate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal Direttore della DIA. Le misure colpiscono soggetti ritenuti di elevato spessore criminale, […]

Trump “Qualcuno può dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestannti” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’America è tornata!!!”. Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti Donald […]

Al Barça non basta la vittoria a Madrid per 2-1, Atletico in semifinale I colchoneros di Simeone passano il turno grazie al successo per 2-0 nel match d'andata al Camp Nou

Doppietta Dembelé, il Psg vince 2-0 a Liverpool e va in semifinale La squadra di Luis Enrique si ripete ad Anfield bissando il successo dell'andata

Cina, l’artista Donatella Spaziani tiene la prima mostra personale a Chongqing CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un nuovo capitolo degli scambi culturali tra Cina e Italia si è aperto con la recente inaugurazione della mostra personale “Incolume tra le cose” dell’artista contemporanea italiana Donatella Spaziani, al Sichuan Fine Arts Institute Art Museum della municipalità di Chongqing. Donatella Spaziani è attualmente professoressa all’Accademia di Belle Arti di Frosinone, […]

L’illustratrice cinese Cai Gao vince il premio Hans Christian Andersen BOLOGNA (XINHUA/ITALPRESS) – L’illustratrice cinese Cai Gao ha vinto l’Hans Christian Andersen (HCA) Award 2026, con l’annuncio dato ieri alla Children’s Book Fair di Bologna. Shereen Kreidieh, presidente della giuria dell’HCA, ha reso noto il risultato durante la conferenza stampa annuale dell’International Board on Books for Young People (IBBY) nel corso della fiera. Kreidieh ha […]

Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione” ROMA (ITALPRESS) – “Venendo qui ho letto i lanci d’agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede: un messaggio splendido sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire per i suoi richiami […]

Università Cattolica lancia Piano Strategico per scrivere il futuro dell’Ateneo MILANO (ITALPRESS) – Non un documento, ma un processo condiviso iniziato nove mesi fa, caratterizzato da 34 workshop tematici, cui hanno aderito 665 membri della comunità, 1.711 rispondenti alla survey online e 54 proposte progettuali presentate attraverso la call for ideas. E’ questo il percorso alla base del Piano Strategico 2026-2028 dell’Università Cattolica del Sacro […]