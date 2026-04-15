Sicurezza strutturale Fonteferro, intervento urgente ad Assisi

Verifiche tecniche sulla fonte a Castelnuovo di Assisi, area transennata e interventi urgenti per tutela pubblica
Intervento urgente del Comune di Assisi dopo le verifiche tecniche sulla fonte “Fonteferro” in via Cardelli, a Castelnuovo. L’ispezione, avviata per chiarire la mancata fuoriuscita dell’acqua sorgiva, ha evidenziato criticità strutturali rilevanti che hanno imposto misure immediate per la tutela della sicurezza pubblica.
Degrado strutturale e rischio sulla copertura
Nel corso dei controlli è stato accertato un marcato ammaloramento dei pilastri portanti e un disallineamento evidente della struttura, accompagnato da un’inclinazione anomala della copertura. Elementi che, secondo le valutazioni tecniche, non risultano compatibili con fenomeni ordinari di assestamento, ma indicano un quadro di degrado avanzato.
Per questo motivo, l’area è stata subito transennata per evitare rischi a cittadini e automobilisti, considerata anche la vicinanza del manufatto alla carreggiata.
Attivata la verifica sul sistema idrico
Parallelamente alla messa in sicurezza, è stata coinvolta Umbra Acque per accertare le cause della sospensione dell’erogazione della sorgente. Sono in corso controlli sul sistema di adduzione, con l’obiettivo di ripristinare la funzionalità della fonte nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
Priorità alla tutela di cittadini e viabilità
L’amministrazione comunale ha evidenziato la tempestività dell’intervento, sottolineando come la priorità resti la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la gestione della viabilità. La fonte, oltre al valore storico, rappresenta infatti un elemento inserito in un contesto urbano sensibile.
Ipotesi di rimozione e riqualificazione
Sono ora in corso ulteriori valutazioni tecniche per definire il futuro del manufatto. Tra le ipotesi sul tavolo figura anche la rimozione temporanea della struttura, in vista di un progetto di riqualificazione complessiva.
La decisione finale terrà conto sia delle condizioni strutturali sia dell’impatto sulla viabilità e sull’assetto dell’area, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e valorizzazione del patrimonio.
Monitoraggio costante e aggiornamenti
Il Comune mantiene attivo il monitoraggio della situazione, garantendo aggiornamenti alla cittadinanza sull’evoluzione degli interventi. La vicenda si inserisce in un più ampio percorso di attenzione alla manutenzione delle infrastrutture storiche e alla prevenzione dei rischi legati al degrado strutturale.
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