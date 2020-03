Teatro Lyrick, sospensione delle attività di spettacolo fino al 3 aprile

In ottemperanza al Decreto del Consiglio dei Ministri emesso il 4 marzo 2020, il Teatro Lyrick osserverà la prevista sospensione delle attività di spettacolo fino al 3 aprile prossimo. In attesa dell’evolversi della situazione generale, con specifica attenzione a quella che riguarda il nostro Paese, gli spettacoli in programma durante il periodo oggetto della sospensione prevista dal suddetto DPCM sono rinviati a data da destinarsi.

Tutti i BIGLIETTI acquistati per i suddetti spettacoli, saranno resi validi per le nuove date.

Certi che tutto si possa risanare a breve, vi invitiamo a consultare il sito per avere aggiornamenti in tempo reale. Ci scusiamo in anticipo per eventuali disagi che potrete riscontrare a causa dell’eccessivo traffico telefonico che potrebbe intasare i nostri centralini. Faremo il possibile per ridurre al minimo il vostro disagio.