Tre bambini ricoverati per Escherichia coli

Accertamenti della Usl Umbria 1 per individuare la fonte del contagio

Tre minori residenti nell’area dell’Assisano sono attualmente ricoverati in tre diversi ospedali dopo aver contratto un’infezione da Escherichia coli. I sintomi della malattia si sono manifestati a partire dal 18 giugno e i pazienti sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie di Firenze, Perugia e Roma, dove sono assistiti dai rispettivi team medici.

Attivata l’indagine epidemiologica

A seguito dei casi registrati, il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 1 ha avviato immediatamente tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. L’attività viene svolta in collaborazione con il Servizio di Prevenzione della Regione Umbria e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

L’obiettivo degli accertamenti è ricostruire le possibili modalità di esposizione al batterio attraverso un’indagine epidemiologica e una serie di controlli ambientali. Le verifiche sono finalizzate a individuare l’eventuale origine dell’infezione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tutela della salute pubblica.

Che cos’è l’Escherichia coli

L’Escherichia coli è un batterio Gram-negativo normalmente presente nella flora intestinale dell’uomo. Nella maggior parte dei casi i suoi ceppi sono innocui e contribuiscono al corretto equilibrio del microbiota intestinale, oltre a partecipare alla produzione di alcune vitamine.

Esistono tuttavia varianti patogene che possono provocare infezioni a carico dell’apparato intestinale, delle vie urinarie o di altri organi. Generalmente i sintomi compaiono dopo un periodo di incubazione compreso tra tre e quattro giorni dall’esposizione al batterio.

Proseguono verifiche e monitoraggio

La Usl Umbria 1 ha confermato che le attività di monitoraggio e gli approfondimenti epidemiologici proseguiranno fino al completamento degli accertamenti. L’azienda sanitaria ha inoltre reso noto che eventuali sviluppi sulla vicenda saranno comunicati qualora si rendessero necessari ulteriori aggiornamenti.