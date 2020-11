Tutto e’ il contrario di niente oppure della meta’ oppure meno della meta’

di Lorenzo Capezzali

Tutto e’ il contrario di niente oppure della meta’ oppure meno della meta’. Potremmo iniziare cosi’ l’analisi del mondo commerciale assisano ancorato al turismo targato covid. Un virus letale che ha messo in ginocchio l’ economia piu’ fiorente di Assisi ed interland. In questi momenti tante sono state le proteste dei negozianti in suoli pubblici cosa che non si e’ mai verificata da anni quando il turismo era la gallina dalle uova d’oro, con licenze che battevano qualsiasi prezzo, investimenti sul mattone ed acquisti di ferie. Nessuno di loro avrebbe preconizzato una tale disfatta di denari dopo opulenze a iosa. Ma tant’e’! Rimboccarsi le maniche per taluni? Le abitudini comode non sono facili da ripetere anche perche’ molti esercenti hanno avuto il premio dell’eredita’ ed altri portatori di buon fiuto quando il grano girava a mille. Del resto una politica economica di sviluppo ad Assisi e’ stata sempre precaria. Quindi avanti con il turismo la cui proliferazione ha messo l’uno contro l’ altro, una spalletta contro una serranda e quindi la vivibilita’ di centro storico e dell’angelano.