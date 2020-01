Umbria Karaoke Festival, by Loris Gismondo, al via le serate e l’iscrizione

Domenica 12 Gennaio 2020 al FONDENTE functional food via Simone Martini 1 di Santa Maria degli Angeli ha avuto inizio la 1″ TAPPA della prima manifestazione canora UMBRIA KARAOKE FESTIVAL. Ideato e curato da LORIS GISMONDO si svolgerà con diverse serate. Il FONDENTE ospiterà tutte le Domeniche sera con il DJ AUGUSTO BARTOLINI. Negli altri giorni infrasettimanali si svolgerà in altre diverse Location del Perugino. Il lungo ed avvincente TOUR terminerà a fine GIUGNO. L’iscrizione dei concorrenti è gratuita e ogni sera ogni cantante prenderà un punteggio cumulativo. I primi 20 CANTANTI con il maggior numero di punti parteciperanno di diritto alla serata finale che si svolgerà in piazza S. DOMENICO a FOLIGNO dove una giuria di qualità decreterà il vincitore assoluto. (Date location e DJ saranno comunicate a breve).