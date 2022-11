Al parcheggio di piazza Matteotti i primi 30 minuti sono gratis per tutti

Chi parcheggia a Piazza Matteotti per la prima mezz’ora non pagherà nulla. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, in accordo con Saba (la società che gestisce i parcheggi in città), nell’ottica di favorire soprattutto i cittadini, anche non residenti, che necessitano di una sosta breve.

Una misura questa adottata soprattutto per venire incontro ai familiari che accompagnano i figli o i nipoti nelle scuole del Convitto Nazionale e possono tranquillamente sostare nel parcheggio senza pagare nulla per 30 minuti.

Questa facilitazione non determina alcuna variazione degli accordi in atto tra concessionario e comune; per la verità si tratta di un allungamento di 10 minuti dell’agevolazione già introdotta nei mesi scorsi fatto proprio per permettere un più agevole accesso ai plessi scolastici ma anche alle attività commerciali.

Intanto si ricordano gli altri provvedimenti in tema di parcheggi voluti dall’amministrazione comunale per favorire i cittadini residenti nel territorio comunale, gli abitanti di Assisi centro e frazioni. Come le 2 ore di sosta gratuita in tutti i parcheggi gestiti da Saba e precisamente Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Mojano e Piazza Matteotti. Dalla terza ora in poi, per tutto il tempo della sosta, ai residenti viene applicata automaticamente la tariffa ridotta di 0.70 €/ora.

Per ottenere l’agevolazione basta recarsi in uno dei 4 parcheggi Saba per registrare la targa di una o più auto di proprietà, muniti di documento di identità e libretto dì circolazione dei veicoli. A partire dal giorno seguente la registrazione, la gratuità sarà applicata automaticamente attraverso i lettori di targa.

Infine, si ricorda un’altra agevolazione disposta dal Comune come l’abbonamento gratuito per i nuclei familiari residenti nel centro storico in cui ci sono figli di età inferiore a 2 anni o l’abbonamento mensile ridotto per gli studenti dei corsi dell’Università di Perugia che si tengono ad Assisi.