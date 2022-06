Chiama o scrivi in redazione

Ad Assisi il 5 giugno, si celebra la giornata mondiale dell’ambiente

Domani, 5 giugno, si celebra la giornata mondiale dell’ambiente. Da 50 anni in questo giorno in tutto il pianeta si organizzano manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione accomunate dall’impegno per la tutela dell’ambiente. Anche l’amministrazione comunale di Assisi, da sempre attenta alle problematiche connesse alla natura e alla difesa del Creato, ha organizzato una serie di momenti tutti caratterizzati da azioni concrete.

Come l’inaugurazione di una mini isola ecologica a Petrignano o ancora più interessante e degna di nota l’idea del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Assisi di pulire l’area verde della scuola Patrono d’Italia, un’idea che denota grande sensibilità da parte dei più giovani al tema dell’ambiente.