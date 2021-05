Chiama o scrivi in redazione

Alex Trabalza rieletto alla guida del movimento dello ’’Sconforto Generale’’

Sempre sul pezzo il Movimento dello Sconforto Generale, che ha rinnovato sede e organigramma; immutato l’impegno contro l’inciviltà e la maleducazione, testimoniata dai più recenti interventi di ripulitura a Santa Maria degli Angeli, ieri, e a Petrignano. «A malincuore mi trovo di nuovo a dover parlare di adolescenza e di post-Covid, di ignoranza e bullismo – dice Alex Trabalza (foto), neo-rieletto presidente –.

La sporcizia che lasciano questi ragazzi spesso nemmeno maggiorenni è solo la parte più evidente che riusciamo ad inquadrare, tralasciando tutto il resto» aggiunge, riferendosi in particolare al parco di Petrignano, bersaglio di recenti episodi di maleducazione. Con la richiesta di un incontro con i sindaci di Assisi, Stefania Proietti, e di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

Il Movimento ha rinnovato il direttivo Alex Trabalza, presidente, Federico Lanzi, vicepresidente, Eden Vitagliano, segretario/ tesoriere, consiglieri: Claudia Gaudenzi, Francesca Chistolini, Moreno Apostolico, Nazareno Ciancaleoni –, la sede sociale – a Santa Maria degli Angeli, in Via Risorgimento 3/A, nei locali ex palestra CTF e lo statuto, divenendo Associazione di Promozione Sociale.