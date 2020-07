Area Verde pubblica, regolamento dei beni comuni, patto collaborazione

Il Comune e la società sportiva Asd Virtus Assisi hanno sottoscritto un Patto di collaborazione che ha per oggetto la riqualificazione della pista che si trova nell’area verde tra via Diaz e via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli, nelle immediate vicinanze della scuola d’infanzia Cimino, in una zona molto frequentata da famiglie e ragazzi.

In quella pista saranno realizzati 3 campi di basket fruibili contemporaneamente al posto dei due tabelloni esistenti e non più utilizzabili perché oggetto di numerosi atti vandalici.

La sottoscrizione del patto rappresenta la prima forma di cooperazione tra l’ente pubblico e un’associazione sportiva, inquadrata nell’ambito del regolamento per la gestione e la cura condivisa dei beni comuni urbani, che prevede la possibilità per i cittadini e le associazioni di porre in essere azioni di cura condivisa, rigenerazione e gestione di beni comuni, sempre sotto il controllo dell’amministrazione comunale.

Nel caso specifico la proposta condivisa è di dotare l’area verde di proprietà pubblica tra via Diaz e via San Bernardino di nuove strutture sportive, per renderla più fruibile da parte della comunità e soprattutto dei giovani atleti.

L’Asd Virtus si impegna a installare nell’impianto nell’area verde tabelloni da basket regolamentari, sistemare il terzo impianto, ridefinire gli spazi di segnatura e verniciatura dei campi, utilizzare con cura e diligenza gli spazi e le attrezzature e controllarle.

Il Comune dal canto suo si impegna a cofinanziare il progetto tramite l’acquisto di un impianto di basket e promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dalla società in uno spirito di leale collaborazione.

“La sottoscrizione del patto – afferma l’assessore allo sport Veronica Cavallucci – rappresenta per l’amministrazione un importante traguardo, che ha come duplice obiettivo quello di valorizzare e riqualificare attraverso la collaborazione con un’associazione sportiva un’area verde molto frequentata e quello di aumentare gli spazi pubblici attrezzati a disposizione di tutte le società sportive del territorio.”

L’amministrazione, su proposta di cittadini o associazioni, provvederà a siglare altri Patti di collaborazione ai sensi del regolamento dei beni comuni, permettendo così “l’adozione” di spazi pubblici da parte della comunità che diventa così soggetto attivo nella gestione e cura dei beni comuni urbani.