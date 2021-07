Assisi, continuano lavori su strade montagna, interventi alla Concia e Porziano

Procedono a ritmi sostenuti i lavori sulle strade di montagna del territorio comunale.

Grazie al contributo del Comune di Assisi, l’Afor (agenzia forestale regionale) sta intervenendo sulle strade di Porziano con i rifacimenti delle cunette e delle banchine, lo spargimento e il compattamento della breccia per la riqualificazione del tratto vicinale a uso pubblico della Concia di quasi 5 chilometri. Sono in corso anche i lavori in località Palombaro con lo stesso tipo di intervento compresa la regimazione delle acque piovane. A breve si procederà con la riqualificazione anche del tratto del cammino della Via di Francesco in frazione Pieve San Nicolò.

Sono già ultimati i lavori, finanziati con i fondi regionali per un importo di 131.650 euro, ai Tre Fossi-Casaccia, a Torre-Santa Maria di Lignano, e nell’area di Catecuccio, in totale 6 interventi.