Assisi, un messaggio di impegno per la difesa dell’ambiente

Oggi, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’importante ricorrenza che pone al centro delle nostre attenzioni la tutela dell’ecosistema. Questa giornata speciale ci offre l’opportunità di riflettere sull’impatto che le nostre azioni quotidiane hanno sul Pianeta e sulle sue preziose risorse naturali.

In questo contesto, l’amministrazione comunale di Assisi ha dimostrato un costante impegno per ridurre l’utilizzo della plastica attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Un esempio concreto di questa iniziativa è stato il regalo di una borraccia a tutti gli alunni e studenti del territorio, con impressi i loghi della città. Piccoli gesti come questo possono fare la differenza, contribuendo a generare un impatto positivo per la salvaguardia dell’ambiente. Infatti, quando tutti si uniscono nel compiere piccole azioni, queste si trasformano in grandi gesti che producono risultati significativi.

La terra ci è stata affidata dalle generazioni precedenti, ed è nostro dovere sacrosanto preservarla e non umiliarla prima di passarla ai nostri figli. I cambiamenti climatici rappresentano ormai una priorità e un’emergenza per i leader mondiali. È necessario fare di più, investendo risorse maggiori nella prevenzione e coinvolgendo tutti i livelli, dal nord al sud del globo, se vogliamo proteggere il Creato.

Assisi si posiziona come uno dei primi enti pubblici ad assumere un ruolo di promotore di un partenariato su vasta scala, allo scopo di creare una comunità energetica rinnovabile a livello comunale. Questa comunità energetica rappresenta il primo passo tangibile verso una transizione energetica ed ecologica per l’intera città. L’amministrazione sta attualmente lavorando al regolamento comunale sulle comunità energetiche rinnovabili, che sarà pronto entro l’estate.

Da Assisi, città di San Francesco, patrono dell’ecologia, si invia un messaggio forte ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni e a tutte le persone di buona volontà. Come ci ha ricordato Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, è necessaria una mobilitazione concreta per la difesa dell’ambiente. Assisi si pone come esempio e spera che il suo impegno ispiri azioni simili in tutto il mondo, affinché l’ambiente sia protetto per le future generazioni.

In questa Giornata Mondiale dell’Ambiente, dobbiamo riflettere sulle nostre responsabilità e sul potere che abbiamo di fare la differenza. Ogni azione conta, e solo attraverso uno sforzo collettivo e concreto potremo garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta.