Commissione Enve alla Domus Assisi: Europa e ambiente insieme

Vertice europeo ad Assisi con delegati da tutta l’Unione

Assisi ospita uno dei principali appuntamenti europei sull’ambiente

Assisi si appresta a diventare per due giorni uno dei principali punti di riferimento europei per il confronto sulle politiche ambientali, climatiche ed energetiche. Il 18 e 19 giugno il Centro Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli ospiterà infatti la riunione della Commissione Enve del Comitato europeo delle Regioni, organismo che si occupa di ambiente, cambiamenti climatici ed energia e che coinvolge rappresentanti delle istituzioni regionali e locali dell’Unione europea.

L’iniziativa rappresenta un evento di rilievo internazionale e segna una circostanza particolarmente significativa per il territorio umbro. Si tratta infatti della seconda occasione in assoluto in cui la Commissione sceglie l’Italia come sede dei propri lavori, confermando l’importanza crescente dell’Umbria nel dibattito europeo sulle strategie di sviluppo sostenibile.

Oltre 150 partecipanti e delegazioni da tutta Europa

L’appuntamento ha registrato una partecipazione particolarmente ampia, con oltre 150 iscritti e più di 70 membri della Commissione provenienti da numerose regioni e città europee. Attesi anche rappresentanti delle istituzioni comunitarie, amministratori locali e regionali, tecnici, esperti del settore e portatori di interesse impegnati sui temi ambientali.

Tra le presenze annunciate figura anche la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő, che prenderà parte alle attività previste nel corso delle due giornate.

L’evento offrirà un’importante occasione di confronto sulle sfide che attendono l’Europa nei prossimi anni, a partire dalla transizione energetica, dalla tutela degli ecosistemi e dall’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il ruolo dell’Umbria nelle politiche europee

Uno degli aspetti centrali dell’incontro riguarda il documento dedicato all’attuazione e alla semplificazione delle politiche ambientali dell’Unione europea. Il testo sarà esaminato e votato dalla Commissione durante la sessione del 18 giugno.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, è stata incaricata di svolgere il ruolo di relatrice del parere, presentando il contributo elaborato a nome delle regioni e delle città europee. Un incarico che attribuisce all’Umbria una posizione di primo piano nel confronto istituzionale sulle politiche ambientali e sulla governance territoriale.

Secondo quanto illustrato durante la presentazione dell’evento, la regione avrà l’opportunità di mostrare alcune esperienze sviluppate sul territorio in materia di sostenibilità e innovazione ambientale.

Visite sul territorio e focus sui cambiamenti climatici

Nel pomeriggio del 18 giugno i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività distribuite sul territorio regionale. Tra queste è prevista la presentazione del progetto dedicato all’economia circolare sviluppato a Ponte San Giovanni, basato sul riutilizzo del siero di latte per interventi di bonifica ambientale.

Spazio anche alle nuove tecnologie con la presentazione di una piattaforma dedicata al monitoraggio dei cambiamenti climatici. Un altro momento significativo sarà la visita al Lago Trasimeno, dove i delegati potranno osservare direttamente gli effetti delle trasformazioni climatiche e le misure adottate per mitigare le criticità legate alla disponibilità delle risorse idriche.

Transizione energetica e tutela del paesaggio

La giornata del 19 giugno sarà invece dedicata al rapporto tra transizione ecologica e territori. Al centro del confronto ci saranno le modalità attraverso cui sviluppare le energie rinnovabili mantenendo al tempo stesso equilibrio con il paesaggio e con le caratteristiche ambientali dei territori interessati.

Il dibattito si concentrerà sulle strategie necessarie per accompagnare la progressiva sostituzione delle fonti fossili, favorendo una crescita sostenibile che tenga conto delle esigenze delle comunità locali e della salvaguardia del patrimonio naturale.

Assisi simbolo europeo di dialogo e sostenibilità

La scelta di Assisi assume un forte valore simbolico. La città legata alla figura di San Francesco d’Assisi è riconosciuta a livello internazionale come luogo di dialogo, pace e rispetto per il creato. Per questo motivo rappresenta una cornice particolarmente significativa per una riflessione sulle sfide ambientali che interesseranno il futuro dell’Europa.

L’organizzazione dell’evento ha coinvolto numerosi soggetti istituzionali regionali, tra cui Sviluppumbria, Arpa Umbria, i Gruppi di Azione Locale umbri e Gepafin.

L’ampia partecipazione internazionale e la presenza di delegazioni provenienti da tutta Europa confermano il valore strategico dell’iniziativa, offrendo all’Umbria una vetrina di rilievo nel panorama europeo delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.