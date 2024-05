Danni da maltempo e mancanza di manutenzione: l’interrogazione di Thomas De Luca (M5S) sulla situazione del Torrente Tescio

Il maltempo ha colpito duramente Bastia Umbra e Assisi per la quinta volta in un anno, causando smottamenti, danni alle strade e allagamenti. Questa situazione è direttamente correlata alle condizioni del Torrente Tescio, che ha causato l’inondazione delle acque, invadendo strade e proprietà private con fango e detriti. A più di undici mesi dal 23 giugno 2023, siamo ancora una volta costretti a constatare l’assenza totale della Regione Umbria.

In un anno, la destra regionale ha contribuito con soli 6 mila euro per affrontare questa emergenza ordinaria. Non c’è stata alcuna manutenzione ordinaria, né alcun progetto per affrontare il problema alla radice, programmando gli interventi ordinari e straordinari necessari per garantire la sicurezza dei cittadini. A Bastia Umbra, ci sono 193 famiglie che vivono in aree classificate come ad alto rischio di alluvione, circa il 10% della popolazione vive in aree a rischio.

Ricordiamo quando, subito dopo la prima inondazione, la Regione si affrettò a comunicare numeri improbabili sulle precipitazioni avvenute (200 mm in 75 minuti) per annunciare che si trattava di un fenomeno che ci saremmo potuti aspettare una volta ogni 400 anni. Ci troviamo di fronte a una destra che nega i cambiamenti climatici, tanto da bloccare anche la pulizia del reticolo dei fossi affluenti del Tescio pur di dimostrare l’inesistenza dei cambiamenti climatici. Al prossimo question time, presenterò un’interrogazione alla giunta Tesei per sapere cosa hanno fatto in questi undici mesi.

I cittadini hanno il diritto di sapere quanti sono stati gli interventi da parte di AFOR nel corso dell’ultimo anno e quanto sia lo stanziamento di bilancio destinato a questa attività di manutenzione.