Fonderie di Assisi, un panorama da scoprire, “Tesori da valorizzare”

Tempi di ‘maschere’!

Nel periodo di Carnevale a Santa Maria degli Angeli le ‘mascherine’ sono d’obbligo. Monitorare le polveri dovrebbe essere meno complicato di monitorare i virus, o no? Le colline ‘nere’ non sono una notizia falsa (una fake news), non è che ci contraddirete! Sono lì a fare bella mostra di sé con sullo sfondo il Patrimonio dell’Umanità! I turisti della città del santo Patrono dell’Ecologia hanno un’attrazione in più!

COMITATO DEI CITTADINI DI VIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI