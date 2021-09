Frazione Paradiso, terminati i lavori messa in sicurezza a San Silvestro

Frazione Paradiso, terminati i lavori messa in sicurezza in località San Silvestro

Sono terminati i lavori nella frazione Paradiso, in località San Silvestro, e l’intera area è messa completamente in sicurezza. In quella zona agli inizi dell’anno si verificò una frana e in seguito anche una fuga di gas a causa di alcuni massi che avevano danneggiato un serbatoio gpl.

All’epoca, fu decisivo il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e dei tecnici comunali unitamente al sindaco e al vicesindaco, per evitare l’evacuazione dalle case per 7 famiglie.

In realtà il rischio frane esisteva fin dal 2004 quando per la prima volta il pericolo si era manifestato creando un certo allarmismo tra i residenti.

Tecnicamente i lavori dei vigili del fuoco si sono svolti attraverso il disgaggio (una tecnica utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi di una parete rocciosa o di una scarpata tendente a franare qualora vi si trovino parti o frammenti soggetti al rischio di distacco e di caduta) procedendo poi al definitivo ripristino della strada e soprattutto alla messa in sicurezza della zona che potrà essere completamente liberata da ordinanze restrittive.

L’intervento, complesso e articolato, ha previsto la rimozione controllata del materiale in incidente caduta e la costruzione di una barriera, un vero e proprio sistema di contenimento, di una lunghezza di 70 metri con una base di 20 e un’altezza di 3, per impedire ai massi di rotolare lungo la strada a ridosso delle abitazioni.

E’ stata anche effettuata una prova collaudo con il disgaggio di un masso dal peso di circa 100 quintali per verificare la tenuta e la resistenza del nuovo basamento.

L’amministrazione comunale, anche a nome delle famiglie residenti e della zona, ringrazia il comando dei vigili del fuoco e il distaccamento di Assisi, che fin dal primo momento della frana si sono adoperati con grande impegno e professionalità nel risolvere il problema, e di solito il loro servizio è sempre di vicinanza alla popolazione in tutte le situazioni di emergenza.