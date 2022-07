Search for: Search Button

Gestione faunistica del Comune, arriva, puntuale, il chiarimento dei presidenti

Vogliamo chiarire quanto è stato scritto nell’articolo “Associazioni Venatorie sulla gestione faunistica del Comune” pubblicato in data 29 giugno 2022 su Assisi Oggi. Il Comune di Assisi non ha alcuna competenza in materia di Caccia, neanche la Provincia, l’unico Ente che ha la competenza sulla gestione della Caccia è la Regione Umbria, lo scriviamo con chiarezza perché abbiamo letto continui tentativi di coinvolgimento del Comune di Assisi.

Noi non abbiamo contezza di “imposizioni dall’alto” come scritto nell’articolo delle “Associazioni Venatorie sulla gestione faunistica del Comune” pubblicato in data 29 giugno 2022 su Assisi Oggi. L’unico punto più alto di Assisi città che conosciamo è la splendida Rocca.

Precisiamo che le sezioni sopra citate hanno sempre collaborato con le altre associazioni nella gestione della ex ZRC di San Gregorio anche se il comitato di gestione aveva un’altra associazione come firmataria della convenzione, il rapporto guarda caso si è incrinato quando la gestione è passata nelle mani ENALCACCIA firmataria della nuova convenzione e nonostante rappresentavamo (e rappresentiamo) la maggioranza dei cacciatori del comune di Assisi, avevamo affidato le principali cariche alle altre associazioni venatorie proprio con spirito collaborativo e ricerca di armonia.

In seguito alla riduzione della Zona Ripopolamento e Cattura San Gregorio dovevamo fare una scelta, accettare l’idea di tentare di ampliare l’ex ZRC di San Gregorio (con scarse probabilità di successo) nella zona circostante andando contro la volontà di molti cacciatori e moltissimi proprietari terrieri (avevano firmato molteplici richieste di uscita dalla stessa ZRC) e dei tecnici della regione Umbria che già si erano espressi per iscritto (comunicazioni inviate all’ATC PG 2) in maniera negativa sulla possibilità di ampliamento della ZRC San Gregorio a causa della non idoneità del terreno circostante per molti aspetti, oppure trovare un’alternativa.

L’alternativa è stata trovata dalle quattro sezioni sopra citate in quella che oggi è una realtà, la Zona Ripopolamento e Cattura “LA VALLE DEI MONASTERI DI ASSISI”, molte delle associazioni che oggi ci “criticano” erano inizialmente interessate al progetto ma poi le cose sono cambiate con motivazioni che ancora oggi non conosciamo.

Abbiamo sempre dimostrato massima apertura al dialogo nel trovare una soluzione comune utile alla difesa della caccia, dei cacciatori ed il rispetto della nostra città, gli obiettivi delle altre associazioni sono ancora oggi un grande punto interrogativo.

Con questo progetto abbiamo voluto dimostrare che oltre alla caccia teniamo molto alla città di Assisi in quanto il territorio interessato si trova ai piedi della Basilica dove è impensabile poter svolgere l’attività venatoria sia per l’aspetto religioso che tutti conosciamo ma anche per l’elevata densità di abitazioni e attività turistiche.

Ma al tempo stesso è risultato un ottimo terreno per istituire un zona ripopolamento e cattura per un elevata presenza di selvatici, di terreno coltivato, acqua uniti ad una sufficiente zona boschiva.

Concludiamo dicendo che ci impegneremo affinché la ZRC “LA VALLE DEI MONASTERI” darà ottimi risultati sia per i cacciatori che per la nostra città in modo tale che diventerà un valore aggiunto per Assisi. Per la futura gestione ci auguriamo che anche le altre associazioni condivideranno i nostri obiettivi e inizieranno a collaborare con noi tralasciando critiche ed attacchi infondati.

Abbiamo risposto per far chiarezza sia ai cacciatori che ai cittadini di Assisi ma NON INTENDIAMO PIÙ RISPONDERE AD ALTRE PROVOCAZIONI, restiamo aperti

al dialogo ed al confronto COSTRUTTIVI ed auguriamo a tutti felici e serene quanto meritate vacanze estive.

I sottoscritti presidenti delle sezioni cacciatori:

ENALCACCIA – Santa Maria degli Angeli Emanuele Ottiti ENALCACCIA – Amici del Subasio Luigi Ascani ENALCACCIA – Palazzo di Assisi Moreno Sportolaro ENALCACCIA – Torchiagina Stefano Lepri