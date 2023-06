Gestione integrata dei rifiuti, primo evento, ad Assisi, de L’Officina

Primo evento dell’Associazione “L’Officina”, laboratorio di idee, progetti e proposte che ha lanciato la sua prima sfida: il tema della gestione integrata dei rifiuti, per individuare percorsi in grado di conciliare sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Obiettivo: delineare le vie del cuore verde che conducano alla trasformazione dei rifiuti da problema a risorsa. Un impegno per l’ambiente, per la salute, per un’economia virtuosa a favore della comunità e del territorio. Presenti all’evento anche i soci fondatori e sostenitori dell’Officina, per confermare la volontà di creare un polo di aggregazione di professionalità e di esperienze che, in sinergia di intenti, possano promuovere la Buona Politica.

L’Associazione l’Officina è un luogo permanente di dibattito che accoglie chi ha a cuore il fare bene e intende dimostrarlo fattivamente, offrendo competenze per attuare processi che diano spazio e forma alla Qualità, elemento imprescindibile affinché ogni percorso di crescita possa essere considerato tale.

L’Associazione si occuperà dei temi fondamentali che attendono risposte da parte della società, non più eludibili e procrastinabili; affrontando i cambiamenti in atto con lungimiranza, trasformandoli in opportunità.

Il dibattito/confronto sulla corretta gestione dei rifiuti, si è avvalso di numerosi e qualificati interventi. I saluti istituzionali sono stati portati dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dal Presidente ANCI Umbria, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Michele Toniaccini.

I relatori sono stati: la storica, studiosa di francescanesimo ed Ecologia Integrale, Francesca Angelini; la docente di Fisica Tecnica Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia, Beatrice Castellani; l’ingegnere per l’Ambiente e il territorio e Dirigente Regione Toscana, Andrea Rafanelli.

Due i panel sul tema specifico: L’Umbria alle prese con il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti

Per il primo panel sono intervenuti: il Presidente AURI, Autorità umbra per rifiuti e idrico, Antonino Ruggiano; il Presidente Amici della Terra, Monica Tommasi; il Presidente Legambiente Umbria, Maurizio Zara. Per il secondo panel: la rappresentante di Azione, Donatella Porzi, Consigliere regionale Gruppo misto Assemblea Legislativa dell’Umbria; il rappresentante di Forza Italia, Andrea Romizi, Coordinatore regionale; il rappresentante di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace, Capogruppo Assemblea Legislativa dell’Umbria; il rappresentante di Patto civico per l’Umbria, Andrea Fora, Capogruppo Assemblea Legislativa dell’Umbria; il rappresentante Partito Democratico, Simona Meloni, Capogruppo Assemblea Legislativa dell’Umbria:

I lavori sono stati introdotti da Lamberto Marcantonini e conclusi da Roberto Morroni, rispettivamente nella qualità di vicepresidente e presidente dell’Associazione. Appuntamento ad ottobre per un nuovo evento che tratterà un altro fondamentale argomento: la disaffezione dei cittadini verso la politica, indagandone le ragioni profonde e le responsabilità che hanno determinato tale fenomeno.