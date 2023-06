In Comune durante il Coc fatto il punto della situazione

Nel primo pomeriggio Stefania Proietti, in qualità di sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, ha presieduto la riunione del Coc (Centro operativo comunale) aperto sin da ieri non appena la bomba d’acqua ha colpito la zona di Assisi, in particolare le aree di montagna e a valle il bosco di San Francesco.

Per la Regione presenti l’ingegner Stefano Nodessi Proietti e la dottoressa Stefania Tibaldi, insieme al geologo Andrea Motti e al dottor Francesco Berti; per la Provincia oltre alla Presidente l’ingegnere Giovanni Solinas; per il Comune il vice sindaco Valter Stoppini, il segretario comunale Fabrizio Proietti, l’ingegner Matteo Castigliego, il responsabile dell’ufficio Protezione Civile Franco Siena e il capo squadra Roberto Biselli.

Nel corso della riunione si è verificato il quadro generale delle criticità, un primo riscontro dei danni a cui seguirà il conto dettagliato, una valutazione delle competenze in materia, la necessità di procedere a una manutenzione straordinaria delle zone interessate dal maltempo e quella di tenere sotto osservazione le aree in prossimità del Tescio. Successivamente il sindaco, i tecnici del Comune e della Regione si sono recati a effettuare ulteriori sopralluoghi per censire lo stato della situazione.