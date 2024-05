Lancio di Destinazione Subasio: Il Nuovo Portale Turistico del Parco

Il Parco Regionale del Monte Subasio, noto per la sua straordinaria bellezza naturale e storica, è ora al centro di una nuova iniziativa turistica digitale grazie al lancio di www.destinazionesubasio.it, un portale dedicato interamente alla promozione delle attività, della cultura e delle bellezze naturali del monte e dei suoi dintorni. Il sito è un sottoportale di UmbriaTourism, il canale ufficiale di promozione turistica della Regione Umbria, e mira a servire come piattaforma informativa e di promozione per i comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, che collaborano nella gestione del territorio del parco.

Realizzato con finanziamenti regionali e comunali nell’ambito del bando “Umbria Aperta”, il sito è il frutto di un progetto che vede la città di Assisi come capofila. Il portale offre un’ampia gamma di contenuti, organizzati in varie sezioni tematiche quali “Scopri il territorio”, “Vivi il territorio”, “Eventi”, “Scopri il monte”, “Piccoli borghi”, “Punti di interesse”, e “Storia, natura e cultura”. Ogni sezione del sito è dedicata a esplorare diversi aspetti del Monte Subasio, dalle opportunità di esplorazione della sua ricca flora e fauna a itinerari culturali, storici e spirituali.

Le numerose attività proposte spaziano dal relax nella natura incontaminata a sport estremi, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di esperienze turistiche esperienziali. Il sito include anche dettagliate gallerie fotografiche che mostrano la bellezza del parco, contribuendo a stimolare l’interesse per le visite personali.

Inoltre, “Destinazione Subasio” non è solo una guida online, ma un vero e proprio strumento di promozione attiva della regione. Presentato in anteprima a Milano durante la fiera degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta” nel marzo 2024, il portale è parte integrante della campagna nazionale “Sì Assisi”, lanciata dal Comune con la collaborazione dell’agenzia Armando Testa. Questa campagna mira a promuovere Assisi non solo come luogo di ricco patrimonio storico e spirituale, ma anche come destinazione ideale per attività all’aria aperta e il contatto con la natura.

Tra giugno e ottobre, il parco ospiterà oltre 50 eventi, dalle passeggiate alla scoperta della biodiversità locale a escursioni sensoriali, laboratori, sessioni di trekking e yoga, tutti mirati a valorizzare e a vivere pienamente le risorse naturali e culturali del Monte Subasio. Queste iniziative rafforzano l’obiettivo del portale di facilitare un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, arricchendo l’offerta turistica della regione Umbria con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione.