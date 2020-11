Lavori urgenti sulla rete idrica a Tordandrea, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua

Dalle ore 21 di domani, giovedì 5 novembre, fino alle 6 di venerdì mattina, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Tordandrea, precisamente in Via del Santo Patrono dal civico 1 al civico 48, Piazza della Repubblica; Via Santa Rita; Piazza dei Caduti; Via Sant’Angelo; Via delle Vecchie Fonti; Via San Simeone; Via San Matteo. La sospensione dell’acqua si rende necessaria perché Umbra Acque dovrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, lavori richiesti dall’amministrazione comunale.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità, in questo caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque fa sapere che per informazioni o richiesta di interventi urgenti ci si può rivolgere all’ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 risponde al numero verde 800 250 445.