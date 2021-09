Movimento dello Sconforto Generale in occasione del World Cleanup Day

Dopo un po’ di tempo, oggi siamo tornati a fare un’iniziativa come si deve, in occasione del World Cleanup Day. Due sono le notizie — una negativa e l’altra positiva — che ci teniamo a dare.

Quella negativa, chi ci conosce se la immagina già…ovvero lo stato di degrado del sito che abbiamo ripulito. Siamo tornati dopo qualche mese al piazzale di Via dei Vetturali nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli: il luogo è un’inaccettabile discarica abusiva a cielo aperto, di enormi dimensioni, dove viene gettato di tutto tra i rovi ai margini del piazzale.

Il nostro lavoro si è limitato alla raccolta in superficie ed esclusivamente nei punti dove si poteva accedere in sicurezza. Per bonificare il sito, l’opera di associazioni come la nostra è purtroppo insufficiente. È necessario un’intervento massiccio delle istituzioni preposte, con l’utilizzo di mezzi adeguati

. Ciò nonostante, abbiamo raccolto – come sempre – ogni ben di Dio. Tra le varie “amenità”, abbiamo un’offerta speciale per i collezionisti: 5 videocassette VHS con film della Disney in buono stato di conservazione. Se ci fosse qualcuno interessato, saremmo ben lieti di regalarli!

La notizia positiva, invece: la grande e importante partecipazione alla ripulitura. Insieme a Legambiente Foligno Valli del Topino, Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere e ai gruppi dipendenti di Decathlon Italia e di Leroy Merlin Perugia, abbiamo radunato più di quaranta persone che, con grande impegno, hanno cercato di rendere più presentabile la situazione del piazzale. Il Movimento non molla e per fortuna neanche tante altre associazioni e cittadini! # MOVIMENTODELLOSCONFORTOGENERAL E