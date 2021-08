Oltre 200 partecipanti all’evento “Sacro Subasio: plenilunio di fine estate”

Grande partecipazione all’evento organizzato ieri sera, sabato 21 agosto, “Sacro Subasio: plenilunio di fine estate“. Oltre 200 persone hanno preso parte all’escursione guidata che è partita nel tardo pomeriggio dagli Stazzi e si è snodata lungo sentieri e carrarecce che si snodano sul monte che domina la città, per poi concludersi nell’area Cava dei Francesi, dove alcuni astronomi hanno illustrato stelle e costellazioni della volta celeste. L’evento è stato organizzato da Marco Cosimetti per offrire un’occasione di riscoperta della montagna assisana, del suo ambiente e della sua bellezza, aperto come sempre a cittadini assisani, ma non solo. Dopo la visita guidata dedicata alle opere di Arnaldo Fortini e alla sua renovatio urbis, quella di ieri è stato un altro momento di condivisione e valorizzazione del ricco e variegato patrimonio del territorio assisano, in tutti i suoi aspetti, dalle opere dell’uomo a quelle della natura.

“Ringrazio le nostre guide, che hanno condotto i partecipanti lungo i sentieri della nostra splendida montagna, illuminata dalla luna piena, gli astronomi che hanno illustrato le costellazioni della volta celeste, la Misericordia di Assisi per il prezioso supporto e tutte le persone presenti che hanno reso possibile e magico questo evento.” ha detto il candidato sindaco del centrodestra.

“Anche questa è la grande bellezza e la magia che solo #Assisi e il suo territorio sanno offrire!” “…città, villaggi, castelli, chiese, casolari, fiumi, torrenti, selve azzurre, vette solitarie, pingui pasture, gentili oliveti, piani laboriosi appaiono dall’alto come nell’incanto di una visione…”