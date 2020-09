Progettare per il Pianeta – Planet Life Design al Il Cortile di Francesco

Sabato 19 settembre 2020 alle ore 10:00 si terrà ad Assisi l’iniziativa Progettare per il Pianeta – Planet Life Design. L’evento è inserito nell’ambito dell’edizione 2020 della manifestazione culturale Il Cortile di Francesco – Oltre i confini ed è compreso nelle sessioni di Towards The Economy of Francesco.

L’iniziativa costituirà l’occasione inaugurale del nuovo Corso di Laurea Magistrale interateneo in Planet Life Design, attivato congiuntamente dall’Università di Perugia e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il Corso di Laurea, che rientra nell’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, avrà sede nella città di Assisi, il cui valore simbolico universalmente riconosciuto rappresenta uno degli elementi cardine del Corso stesso.

Il percorso di studi proposto, fortemente innovativo e sperimentale nell’ambito dell’offerta formativa nazionale ed europea, prevede attività didattiche articolate in quattro ambiti multidisciplinari di grande attualità, soprattutto alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali diffuse: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza.

Durante la presentazione interverranno:

Mauro Gambetti Custode del Sacro Convento di Assisi

Maurizio Oliviero Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

Stefania Proietti Sindaco del Comune di Assisi

Luigi Maffei Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Giovanni Gigliotti Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia