In arrivo “Selvatica”, giornata dedicata al mondo vegetale e animale non addomesticato

Scorpioni, scolopendre, sauri, calabroni e piante carnivore saranno i protagonisti di “Selvatica”, in programma domenica 19 settembre 2021 dalle ore 10 alle 19 al Bosco di San Francesco, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ad Assisi (PG): una giornata in cui grandi e bambini potranno scoprire il mondo animale e vegetale “da paura” che popola la selva millenaria ai piedi della grandiosa Basilica, conoscere i curiosi esemplari nel loro habitat, partecipare a laboratori, incontri e passeggiate a cura di esperti e imparare – grazie alla partecipazione dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Assisi – quali sono le specie di flora e fauna protette, come si curano gli animali feriti e come vengono rimessi in libertà.

Programma della giornata:

* Ore 10 – 13: laboratori sensoriali per vivere e conoscere il Bosco con tutti i sensi, a cura dei Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Assisi.

* Ore 10: “Incontri ravvicinati con i draghi” per scoprire, insieme all’esperto Angelo d’Alessandro, sauri e serpenti esotici.

* Ore 11: “Artropodi, i veri dominatori del pianeta!”, un laboratorio per riconoscerli e…amarli. Seguirà una passeggiata con l’esperto Mario Morellini.

* Ore 12.30: “Alla scoperta del CITES”, un incontro per apprendere le attività del Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri, deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale, in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

* Ore 13: rimessa in libertà di animali curati presso il Centro Formichella, il rifugio per animali feriti gestito dai Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Assisi.

* Ore 15.30: “Belle e cattivissime: le piante carnivore”. Come catturano? Come intrappolano gli insetti? Sono pericolose per l’uomo? A tutte le curiosità risponderanno gli esperti de La Combriccola Carnivora. Seguirà un laboratorio di disegno per bambini.

* Ore 17: “Macchine da guerra volanti: i calabroni”, un approfondimento a cura di Erica Bernasconi in cui verranno sfatati pregiudizi e allarmismi e saranno illustrate le differenze tra vespidi con la possibilità di vedere e toccare varie specie attraverso immagini e/o teche con esemplari catalogati. Verrà mostrato un nido vuoto (o residui di nido) e spiegata la vita che conducono questi insetti, il loro ciclo vitale e le loro caratteristiche.

* Ore 19: “Le Quattro Stagioni” di Gabriella Compagnone, direttamente dall’Umbria Green Festival la prima sand artist italiana. Lo spettacolo si terrà nel giardino del Complesso di Santa Croce.

I laboratori sono su prenotazione chiamando il numero 075.813157.

Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodi

Con il Patrocinio del Comune di Assisi.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA NEI BENI DEL FAI

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Ingressi: Intero: 8 €; Ridotto (4-18 anni) e Iscritti FAI: 6 €. Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI in loco. Il biglietto consente di partecipare a tutte le attività della giornata.

Ristoro: Osteria del Mulino – tel. 075/816831.

Per informazioni e prenotazioni: Bosco di San Francesco, Assisi (PG) 075.813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

