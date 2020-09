Strada facendo ripuliAMO Assisi, in azione la Squadra di Stefano Pastorelli

Si e’ tenuta nella mattinata di domenica 6 settembre l’iniziativa “Strada facendo ripuliAMO Assisi”, organizzata da “la Squadra di Stefano Pastorelli”.

“Chi di noi non vorrebbe una città più pulita? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette, cartacce di ogni tipo, lattine, bottigliette di plastica e bottiglie di vetro; dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per l’ambiente?”

Queste le “motivazioni”, tra le altre, che hanno spinto un gruppo di settanta amici ad organizzare la “passeggiata ecologica” tra le vie di Assisi, Santa Maria degli Angeli e di Capodacqua.

Sono state interessate alla “riqualificazione ambientale” le seguenti vie e zone:

Zona Lyrick, Via di Valecchie , Via Francesca, Zona isola ecologica e canile, San Masseo, Via di Valecchie alta, Via Ponte Rosso, Via Los Angeles, Via Becchetti, Zona scuole elementari, giardini ex mattatoio, Viale Patrono d’Italia, Piazza SM degli Angeli e giardini, Zona Tacconi, Cimitero, Piletti, Zona Stadio SM, Stazione Ferroviaria, Percorso verde, Ponte San Vetturino, Piaggia San Francesco, Mattonata, Parcheggio Properzio, Piaggia di Porta San Pietro, Rocca di Assisi, Via della Rocca, Zona Cimitero di Assisi, Viale cimitero, Frazione Capodacqua.

Si e’ trattato della prima di altre iniziative analoghe, che porteranno nei prossimi mesi ”La Squadra” a coprire l’intero territorio Comunale con tutte le sue innumerevoli Frazioni, con lo scopo, oltre quello della PULIZIA e del DECORO di strade, Vie e Piazze, di “sensibilizzare” nuove e vecchie generazioni di Assisani al tema dell’ambiente, tema sempre più di primaria importanza, con la speranza di renderci tutti corresponsabili in questo processo di miglioramento della nostra Città, delle nostre Frazioni, del nostro Quartiere, del nostro Vicinato.

Come tutte le iniziative de “La Squadra di Stefano Pastorelli”, la raccolta rifiuti è terminata con un piatto di pasta tra amici con vista Assisi.. il tutto in allegria.