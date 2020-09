Strada facendo ripuliAMO Assisi, iniziativa domenica 6 settembre

“Chi di noi non vorrebbe una città più pulita? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette, cartacce di ogni tipo, di lattine, bottigliette di plastica e di bottiglie di vetro, dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per l’ambiente. Se il senso civico e la cultura ambientale facesse parte del nostro quotidiano stile di vita, non saremmo qui a dover risolvere molti problemi che affliggono la nostra cittadina e le sue frazioni. Problemi che la società moderna ha portato con sé,

Tutti noi vorremmo un ambiente più pulito e meno degradato ma purtroppo non è così. Non ancora perlomeno, forse un giorno ci arriveremo. Intanto cercheremo di sensibilizzare i cittadini, attraverso varie iniziative, rendendoli protagonisti e corresponsabili in questo processo di miglioramento della propria città, della propria frazione, del proprio quartiere, del proprio vicinato.

Domenica 6 Settembre siete tutti invitati all’iniziativa: “Strada facendo RipuliAMO Assisi”. Passeggiata ecologica con raccolta rifiuti e…… grigliata finale. E’ consigliato un abbigliamento consono (pantalone lungo, scarpe ginnastica o trekking) ma soprattutto guanti protettivi robusti, non quelli in lattice sottili.

Per tutti indossare giacchetti ad alta visibilità. Per raccogliere l’immondizia ci stiamo organizzando con bastoni infila rifiuti e sacchi. Sarà una bella giornata da passare in compagnia di amici.

Appuntamento max ore 8.30 a Villa Gualdi, meglio qualche minuto prima,