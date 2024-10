Apre Keramos ad Assisi, tra tradizione e innovazione

“Keramos – Osteria Contemporanea” ha inaugurato ad Assisi, sabato 28 settembre, presentandosi come un nuovo punto di riferimento gastronomico che fonde tradizione locale e innovazione. Situato in Piazza del Comune, il locale si distingue per una proposta culinaria che valorizza i prodotti umbri e una carta di cocktail ispirati alla tradizione romana.

Il locale, voluto da Giovanni e Beatrice Bazzoffia, noti gestori del Giotto Hotel & Spa, offre un’esperienza gastronomica basata su ingredienti di qualità e una filosofia che mette al centro artigianalità e sostenibilità. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di varie autorità cittadine, e ha offerto finger food legati al territorio e drink che richiamano l’antica Roma.

Cucina e ambiente Keramos si distingue per il suo legame con il territorio umbro. Il nome, che richiama il termine greco per “ceramica”, evoca la cultura artigianale e il rispetto per le radici storiche. I piatti proposti includono salumi, formaggi locali, verdure fresche e erbe aromatiche che riflettono l’autenticità della regione. In aggiunta, la carta dei drink è stata ideata per offrire un’esperienza che unisce passato e presente, con vini speziati, idromele e infusioni che omaggiano i gusti dell’antica Roma.

Caratteristiche principali

Posizione: Piazza del Comune, tra vestigia romane e medievali.

Gestione: Giovanni e Beatrice Bazzoffia.

Cucina: prodotti locali, ispirati alla tradizione umbra.

Cocktail: ricette che richiamano l’antica Roma.

Design: mattoni a vista, tonalità calde, atmosfera conviviale.

Il locale si inserisce perfettamente nel contesto storico di Assisi, unendo l’antico e il moderno sia nell’architettura che nell’offerta gastronomica. Keramos si propone come un luogo in cui i visitatori possono gustare eccellenze locali in un ambiente che riflette il fascino della città. Il design degli interni, caratterizzato da mattoni a vista e dettagli che richiamano l’antichità, invita alla convivialità e rende il locale accogliente sia per gli abitanti che per i turisti.

Un punto di incontro per tutti Oltre a essere un bar-ristorante, Keramos si propone come un punto di incontro per la comunità locale e i visitatori. L’intento è quello di offrire un luogo dove poter gustare un aperitivo, cenare o semplicemente sorseggiare un drink mentre si ammira la piazza, respirando l’atmosfera unica di Assisi. Questo locale rappresenta un’opportunità per chi cerca un’esperienza gastronomica che guarda al passato ma con una visione contemporanea.

Giovanni e Beatrice Bazzoffia continuano così a espandere l’offerta gastronomica e ricettiva di Assisi, dopo il recente successo del Belvedere Terrazza & Lounge Bar, inaugurato all’inizio dell’estate presso il Giotto Hotel & Spa, con una vista panoramica sulla città e una selezione di tapas che celebra la cucina locale.

Keramos, quindi, si pone l’obiettivo di diventare una tappa fissa per chi vuole scoprire e riscoprire i sapori della cucina umbra, reinterpretati con creatività e rispetto per le tradizioni.