Assisi guida la conferenza mondiale sui diritti umani

Economia e persona al centro dell’incontro internazionale

Assisi diventa, dal 16 al 18 ottobre, la capitale globale del dialogo tra economia e diritti umani. Nella cornice del Palazzo del Monte Frumentario, la città umbra accoglie la Biennial International Conference “Towards the Foundation of a Universal Economy based on Human Rights”, evento promosso dalla Cattedra UNESCO dell’Università Nazionale de La Plata, in collaborazione con Regione Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria, Comune di Assisi e Università degli Studi di Perugia.

L’iniziativa, di respiro internazionale, mira a delineare un modello di sviluppo economico che riconosca nella persona il fondamento del progresso e nella sostenibilità la chiave del futuro. Durante le tre giornate, accademici, magistrati, economisti e rappresentanti della società civile provenienti da diversi Paesi porteranno esperienze e prospettive per rafforzare il legame tra economia reale e dignità umana.

La giornata inaugurale, giovedì 16 ottobre, sarà aperta dai saluti istituzionali di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio regionale. A seguire, due Lectio Magistralis di alto profilo: quella di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e presidente del Movimento dell’Economia di Francesco, e quella del professor Stefano Zamagni, economista di fama internazionale e voce autorevole sui temi dell’etica economica.

Tra i contributi più attesi anche gli interventi dell’ex ministro Patrizio Bianchi e del direttore della Cattedra UNESCO, Francesco Vigliarolo, che introdurranno i lavori dei panel tematici. Venerdì 17 ottobre sarà la volta del segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Federico Sisti, che parteciperà al confronto “Economy and Society. Innovations social practices for Human Rights”. L’incontro riunirà esperti e studiosi per discutere di innovazione, impresa e diritti sociali, con un’attenzione particolare alle pratiche sostenibili capaci di generare valore condiviso.

L’appuntamento — come evidenziato dagli organizzatori della Cattedra UNESCO de La Plata, fonte del comunicato — si propone di riaffermare da Assisi, città simbolo universale di pace e fraternità, la necessità di fondare l’economia su principi umani e inclusivi.

La Conferenza si svolgerà in modalità mista, sia in presenza sia online, confermando la vocazione internazionale e accessibile dell’evento. Tre giornate di confronto che pongono Assisi al centro del dibattito mondiale su un’economia più giusta, sostenibile e rispettosa della persona, dove i diritti umani non siano un capitolo separato, ma il cuore stesso dei processi produttivi e sociali.