Assisi, maggioranza boccia mozione contro aumento tasse regionali

Il mercato immobiliare di pregio torna a correre in Italia MILANO (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati dell’edizione 2025 del “Market Report Milano – Roma”. L’osservatorio, realizzato in collaborazione con Nomisma, società di studi economici, traccia un’ampia fotografia del mercato immobiliare di pregio nel capoluogo milanese e nella capitale.In linea generale nel corso del primo semestre 2025, il mercato residenziale italiano […]

Turismo, le novità di Trenitalia e Busitalia alla fiera TTG RIMINI (ITALPRESS) – Trenitalia e la sua società controllata Busitalia hanno presentato alla fiera TTG di Rimini, uno degli eventi più importanti nel settore del turismo, le loro ultime innovazioni, ribadendo il loro impegno verso un “trasporto più sostenibile e integrato”.Trenitalia ha presentato una nuova direzione sales e un portafoglio di servizi integrato e multimodale. […]

Test Svezia per l’U21, Baldini “Voglio giocatori liberi di esprimersi” Camarda "Non mi sento un predestinato, voglio arrivare in alto"

Sicurezza stradale, talk Anas con Biaggi e Weug al Festival dello Sport TRENTO (ITALPRESS) – Anas torna per il quarto anno consecutivo come brand partner al Festival dello Sport in programma a Trento fino al 12 ottobre. La società del Gruppo Fs, nel primo pomeriggio di oggi, ha parlato di sicurezza stradale attraverso la voce di due protagonisti d’eccezione: Max Biaggi, sei volte campione del mondo, e […]

Giornata Mondiale Cuore, prevenzione al centro delle strategie nazionali ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l’applicazione strutturata del test diagnostico della Lipoproteina(a) (Lp(a)) nei soggetti a rischio: è questo l’obiettivo dell’evento istituzionale in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, tenutosi presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, su iniziativa della Sen. Elena Murelli, Membro […]

Lombardia in missione in Giappone per innovazione e crescita TOKYO (ITALPRESS) – Si è aperta a Tokyo la missione istituzionale della Regione Lombardia in Giappone, guidata dal presidente Attilio Fontana e dal sottosegretario con delega alle relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, in occasione della settimana lombarda al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025. Una trasferta breve ma densa di incontri, nata per rafforzare i legami […]

“Ferrero Innovation Day Italia”, il gruppo lancia 5 nuovi prodotti MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi il primo “Ferrero Innovation Day Italia”, evento nato con l’intento di presentare i nuovi prodotti in arrivo sul mercato domestico e al contempo celebrare lo spirito di innovazione e imprenditorialità che da sempre contraddistingue il modello di business del Gruppo Ferrero.Per Ferrero Italia questo appuntamento rappresenta un’occasione per […]

Pearson English Certificate tra certificazioni riconosciute da ministero MILANO (ITALPRESS) – L’inizio dell’anno scolastico è da sempre un momento di scelte: libri, corsi, attività extrascolastiche e strumenti che possano davvero fare la differenza nel percorso di crescita e formazione. Oggi più che mai, tra globalizzazione e nuove esigenze del mercato del lavoro, l’inglese è diventato il linguaggio universale per aprire porte e opportunità. […]

Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, partnership nell’insurbanking MILANO (ITALPRESS) – Generali amplia l’offerta per i clienti nell'”insurbanking” – segmento in forte crescita – grazie alla partnership tra due eccellenze: la forza e la qualità distributiva di Alleanza Assicurazioni e il know how di Banca Generali nel private banking e nella gestione degli investimenti.L’iniziativa, presentata questa mattina nella sede Generali di Piazza Tre […]