Assisi, maggioranza boccia mozione contro aumento tasse regionali

La mozione respinta, maggioranza allineata alla politica fiscale della Regione
Il consiglio comunale di Assisi ha rigettato la mozione presentata dalle opposizioni che invitava la Giunta a dissociarsi formalmente dalla manovra fiscale approvata dalla Regione Umbria, guidata da Stefania Proietti, che comporta un aumento generalizzato delle imposte per i cittadini umbri. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi di opposizione, mirava a proteggere i contribuenti di Assisi da quella che è stata definita una scelta ingiusta e dannosa.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla manovra stessa, il presunto deficit finanziario su cui questa si basa è stato smentito, anche dalla Corte dei Conti, che ha certificato l’assenza di criticità strutturali nei bilanci regionali. Il capogruppo di Assisi al Centro, Ivano Bocchini, ha commentato che il rigetto della mozione dimostra un chiaro allineamento della Giunta comunale con la politica fiscale regionale, un’azione che rappresenta uno svantaggio per la cittadinanza, assisana in particolare.
La Regione Umbria, infatti, si posiziona già al terzo posto a livello nazionale per carico fiscale complessivo, una realtà che avrebbe dovuto spronare l’amministrazione a prendere una posizione netta a difesa di famiglie, lavoratori e imprese locali. Assisi al Centro ha affermato la propria intenzione di continuare a difendere gli interessi concreti della comunità, opponendosi a forme di tassazione indiscriminate e a qualsiasi sudditanza politica rispetto a decisioni regionali che penalizzano il territorio.
Commenta per primo