Assisi, notte di luce: ristoranti e negozi aperti per animare la città

Anche i ristoranti e i negozi di Assisi e Santa Maria degli Angeli contribuiranno a rendere unica l’iniziativa di sabato 11 luglio “Assisi, notte di luce”, quando le chiese della città saranno aperte fino alla mezzanotte per accogliere cittadini e turisti che vorranno raccogliersi in visita o in preghiera.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa”, commenta il presidente di Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi, “e ci siamo adoperati concretamente per arricchirla di ulteriori contenuti perché residenti e turisti possano passare una serata davvero speciale.

Siamo certi che tutti avranno l’occasione di cogliere ancora una volta l’anima più mistica di Assisi, godendo pienamente dell’atmosfera unica che si respira ovunque.

Allo stesso tempo, l’apertura delle attività commerciali vuole essere anche un segnale di ritorno ad una condizione di normalità, che purtroppo abbiamo dovuto dimenticare nei lunghi mesi del lockdown.

Grazie alla possibilità di occupare nuovi spazi sul suolo pubblico, i ristoranti, in particolare, sono di nuovo pronti ad accogliere i loro clienti e a ripartire, nelle condizioni di massima sicurezza.

E’ grazie a iniziative come “Assisi, notte di luce” che tutti insieme – conclude il presidente di Confcommercio Assisi – possiamo dare alla nostra comunità un senso forte di rinascita”.