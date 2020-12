Chiama o scrivi in redazione

Bettarelli bacchetta Pastorelli, non è vostra iniziativa soldi alle Partite Iva

“Prendiamo atto con stupore che una mozione presentata e firmata da tutti i consiglieri di minoranza circa un mese fa e la cui discussione era già stata rinviata nel corso della precedenti sedute oggi è stata discussa e approvata grazie a disponibilità e volontà di confronto dei proponenti, che hanno presentato un emendamento firmato da tutti i capigruppo e da Michele Bettarelli”.

LEGGI ANCHE – Approvati ristori alle Partite Iva, una vittoria di tutti gli umbri

Lo rilevano i consiglieri regionali di opposizione (Pd, M5S, Misto, Patto civico) valutando “anomalo che la Lega si intesti il merito di questa iniziativa, che tende a stimolare proprio il Governo regionale di cui il Carroccio detiene il controllo”.

“Finalmente anche la maggioranza prende atto che ci sono tanti operatori economici che a causa delle ordinanze restrittive legate al Covid hanno subito danni importanti. Finalmente anche la Regione si impegna a mettere in campo risorse proprie, entro dicembre, per fare fronte alle difficoltà del tessuto economico umbro. Un provvedimento tardivo e legato all’azione delle minoranze, senza la quale l’argomento non sarebbe stato neppure all’ordine del giorno”.