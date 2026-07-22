Colussi accelera sulla sostenibilità con nuovi obiettivi ESG 2025

Filiera, ambiente e inclusione guidano il piano del Gruppo

🌱 Governance rafforzata, filiera agricola sempre più controllata, investimenti sull’inclusione e nuovi traguardi ambientali. Il Gruppo Colussi presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025, illustrando le iniziative che hanno caratterizzato l’ultimo anno e gli obiettivi raggiunti lungo tutta la catena del valore.

Il Bilancio di Sostenibilità fotografa l’evoluzione del Gruppo

Il Gruppo Colussi ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025, il documento con cui rendiconta il percorso di integrazione dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie aziendali e nei processi decisionali.

Il report evidenzia un anno di consolidamento del percorso intrapreso dal Gruppo, con il rafforzamento della governance, nuovi strumenti di gestione e monitoraggio e risultati raggiunti nei quattro ambiti considerati strategici: governance, prodotto, persone e ambiente.

Rafforzata la governance ESG

Tra le principali novità figura la revisione del modello organizzativo dedicato alla sostenibilità.

Nel corso del 2025 è stata istituita la nuova Area Corporate ESG Management, affiancata dal Comitato Sostenibilità, con l’introduzione di responsabilità specifiche dedicate ai principali temi ESG e l’adozione di nuove politiche aziendali.

Il Gruppo ha inoltre collegato gli obiettivi di sostenibilità ai sistemi di incentivazione del management, con l’intento di integrare sempre più gli aspetti ambientali, sociali e di governance nelle scelte strategiche e nella gestione del business.

Come ha spiegato Camilla Colussi, ESG Corporate Manager del Gruppo, il 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione dei criteri ESG, considerati una leva strategica per creare valore nel lungo periodo, rafforzare la competitività e affrontare le sfide future.

Cresce la filiera controllata del grano

Sul fronte produttivo prosegue il percorso orientato alla qualità delle materie prime e alla tracciabilità.

Nel 2025 il 32% della farina utilizzata proviene da filiera controllata del grano, con un incremento superiore alle 5.000 tonnellate rispetto al 2023.

A sostenere questo risultato contribuiscono progetti come Colussi Farm, che introduce sistemi di digitalizzazione per il monitoraggio delle coltivazioni, e Colussi Field Lab, iniziativa sperimentale dedicata all’agricoltura rigenerativa per migliorare la fertilità dei terreni, favorire la biodiversità, ridurre l’utilizzo di input chimici e aumentare la resilienza delle colture.

Nel corso dell’anno il Gruppo ha inoltre ampliato l’offerta con il lancio della nuova linea Plant Based del marchio Misura, in risposta all’evoluzione delle abitudini alimentari dei consumatori.

Energia rinnovabile e packaging sostenibile

Sul piano ambientale tutti gli stabilimenti del Gruppo utilizzano energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, mentre le emissioni residue vengono compensate attraverso specifici progetti ambientali.

Prosegue anche il lavoro sull’ecodesign dei prodotti. Oltre 50 referenze sono state sottoposte ad analisi di Life Cycle Assessment (LCA) per misurarne gli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita.

Parallelamente, oltre il 90% degli imballaggi primari in carta dei principali marchi del Gruppo risulta certificato FSC®, mentre l’impegno nella progettazione sostenibile degli imballaggi è stato premiato con il Premio CONAI per l’ecodesign.

Inclusione, salute e sviluppo delle persone

Tra i risultati sociali più rilevanti del 2025 figura l’estensione della certificazione per la Parità di Genere a tutte le società italiane del Gruppo.

Sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti dedicati alla crescita professionale dei dipendenti e al rafforzamento del dialogo interno.

Nel corso dell’anno è stato avviato anche il progetto “Liberi dal Fumo”, attraverso il quale il Gruppo ha promosso iniziative di sensibilizzazione e percorsi di supporto rivolti ai lavoratori che intendono smettere di fumare.

Prosegue inoltre il progetto Behavior Based Safety, finalizzato a diffondere comportamenti sicuri e consolidare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Sei milioni di porzioni donate e il progetto BiscoRotti

Anche sul fronte dell’impegno sociale il Bilancio registra risultati significativi.

Nel 2025 il Gruppo Colussi ha donato 6 milioni di porzioni di prodotto al Banco Alimentare, trasformando le eccedenze alimentari in una risorsa a sostegno delle persone in difficoltà e contribuendo alla riduzione dello spreco alimentare.

Sempre nell’ambito della valorizzazione dell’inclusione, il marchio GranTurchese ha lanciato il progetto BiscoRotti, iniziativa che promuove il valore della diversità attraverso biscotti perfettamente sicuri e di qualità ma esclusi dalla vendita esclusivamente per difetti estetici.

L’iniziativa è stata accompagnata da una campagna di comunicazione che ha coinvolto le comunità digitali e numerose attività sul territorio, trasformando l’imperfezione in un messaggio di inclusione e valorizzazione delle differenze.