Confindustria Umbria celebra 80 anni tra sfide e innovazione

Confindustria Umbria ha celebrato i suoi 80 anni con un’Assemblea Generale presso il Teatro Lyrick di Assisi, che ha ospitato una folla di imprenditori e autorità locali e nazionali. L’evento ha visto gli interventi del presidente Vincenzo Briziarelli, del ministro della Difesa Guido Crosetto e della presidente della Regione Donatella Tesei. Nel suo discorso, Briziarelli ha tracciato un bilancio dell’attività associativa, sottolineando l’evoluzione di Confindustria Umbria, nata nel 1944 con circa venti imprese e cresciuta fino a rappresentare oggi circa mille aziende con un totale di 50.000 dipendenti. Questa realtà rappresenta l’80% del valore aggiunto manifatturiero regionale, un contributo essenziale per l’economia dell’Umbria.

Il presidente Briziarelli ha espresso la sua visione per il futuro delle imprese umbre, ponendo l’accento su temi cruciali come le politiche europee, il supporto alla manifattura e l’attrattività per le nuove generazioni. Ha richiamato l’importanza della transizione energetica e della sostenibilità, mettendo in guardia contro i rischi di una normativa troppo rigida che potrebbe frenare l’industria italiana: “Gli obiettivi della transizione – ha affermato – devono essere realistici; altrimenti rischiamo una stagnazione invece di una crescita.”

Un tema prioritario è stato il fenomeno della migrazione dei giovani verso altre regioni o Paesi. Briziarelli ha sottolineato la necessità di investire nelle università, nelle imprese e nel territorio per offrire migliori opportunità ai giovani. “È fondamentale – ha dichiarato – creare le condizioni per trattenere e attrarre talenti.”

Il Ministro Crosetto ha ribadito il valore della capacità produttiva nazionale, definendola una “ricchezza da preservare” al pari dei beni storici e culturali. Secondo il ministro, l’Italia deve continuare a creare valore economico in tutti i settori, puntando su innovazione e diversificazione. Crosetto ha anche ricordato che Confindustria deve collaborare con il Governo per favorire la crescita e la competitività del Paese.

Celebrazioni e premi aziendali

Nel corso dell’assemblea, Confindustria Umbria ha consegnato il “Premio Fedeltà Associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Tra le imprese premiate figurano: Calcestruzzi Magione di Gradassi & C., Edil Beton Perugia, F.lli Fragola, Monini e altre ancora, evidenziando la solidità e la continuità dell’impegno delle aziende storiche in Umbria.

Riforme locali e politiche europee

Briziarelli ha esposto l’impegno dell’associazione a livello europeo, con un appello per riforme che non ostacolino la competitività delle aziende italiane. La presenza di “contratti di sviluppo regionale” e “centri di competenza” è vista come un mezzo per rafforzare l’industria locale e aumentare l’attrattività per nuovi investimenti. Un altro punto cruciale trattato è stato l’impegno per la manifattura, considerata un settore chiave per la crescita economica e l’occupazione in Umbria. “Investire nella manifattura – ha affermato – è essenziale per generare posti di lavoro qualificati, promuovere innovazione e accrescere le competenze.”

Partecipazione e rinnovamento

Alla parte pubblica dell’assemblea sono intervenuti, oltre a Crosetto e Tesei, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che ha dato il benvenuto agli ospiti, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato dal direttore di Umbria TV, Giacomo Marinelli Andreoli. La conduttrice Giorgia Palmas ha presentato l’evento, animato anche da uno spettacolo per commemorare l’anniversario dell’associazione.

Durante l’incontro, l’assemblea ha accolto con favore il discorso di Briziarelli, che ha concluso esprimendo l’importanza della coesione tra politica e imprenditoria per il benessere del territorio umbro.

Elezioni interne

In sede privata, gli associati hanno proceduto all’elezione di otto componenti del Consiglio Generale, sei probiviri e cinque membri del Collegio dei Sindaci, sottolineando la vitalità e l’organizzazione interna di Confindustria Umbria.

Ecco i risultati delle elezioni:

Consiglio Generale: Gianluigi Angelantoni, Corrado Bocci, Ilaria Caporali, Patrizia Ceprini, Giuseppe Colaiacovo, Luca Colaiacovo, Giacomo Filippi Coccetta, Dimitri Menecali.

Probiviri: Gianfranco Buini, Fabio Cancelloni, Giampaolo Farchioni, Giovanni Ferretti, Alessandra Gasperini, Fiorenzo Luchetti.

Collegio dei sindaci: Daniela D’Agata, Isabella Ippolita Soldani, Dante Valobra (effettivi); Alessio Cecchetti, Silvia Bonini (supplenti).

L’assemblea ha segnato un importante momento di riflessione sulle sfide future per il mondo imprenditoriale umbro, che punta a confermare il suo ruolo di motore economico e innovativo della regione.