Giornata internazionale fraternità umana, incontro con Cottarelli e Pini

In occasione della Giornata Internazionale della Fraternità Umana, giovedì 4 febbraio, si terrà a Foligno, alle 21 in diretta streaming su sanfrancesco.org, un incontro dal titolo “Parole povere, vendere e donare”. Il secondo appuntamento, inserito tra le celebrazioni per il centenario della rivista San Francesco, vedrà la partecipazione della direttrice della Nazione, Agnese Pini, dell’economista, Carlo Cottarelli, del Ministro Provinciale della provincia italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, padre Franco Buonamano, e del direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato.

Ogni mese i frati della Basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo il primo incontro di Assisi prosegue il viaggio verso Foligno: piazza dove Francesco vendette i suoi beni per donare ai poveri.

L’evento verrà trasmesso sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.

Per i giornalisti che vorranno seguire l’incontro è necessario inviare una richiesta al responsabile dell’ufficio stampa, Roberto Pacilio, all’indirizzo accrediti@sanfrancesco.org entro mercoledì 3 febbraio.