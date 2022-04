Chiama o scrivi in redazione

La Famiglia Angelucci ha riaperto lo storico Bar Santa Chiara di Assisi

Ad Aprile ha riaperto lo storico “BAR SANTA CHIARA”, sito nell’omonima Piazza ad Assisi e inaugurato per la prima volta nel 1936, ed ora nuovamente tornato alla gestione della Famiglia Angelucci. Per l’occasione e con l’avvicinarsi del Calendimaggio il BAR propone uno sconto del 20% sul LISTINO a tutti i Partaioli Attivi (quindi sia della Parte de Sopra che della Parte de Sotto) che si rendano riconoscibili come tali con le divise o i vestiti che indossano.

In Bocca al Lupo ( viva il Lupo! ) per questa nuova apertura ad Andrea e Giovanni

BAR SANTA CHIARA

Piazza Santa Chiara 7

Assisi

Tel. 0753754211 – Aperti dalle ore 10:00 alle ore 20:00